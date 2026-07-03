Los recados de la afición de Argentina a España: "Son unos cagones, mucho toquecito, pero nada"

La afición argentina siempre se ha caracterizado, entre otras virtudes, en expresar con claridad su parecer en cada evento deportivo o en el transcurso de un partido. Es el caso de este Mundial, en el que se muestran muy confiados tras el nivel que brinda de momento su equipo en esta edición.

Alberto Fernández ha charlado con algunos aficionados de la albiceleste y muestran sus ganas de batir a España con una serie de críticas y mensajes hacia el conjunto de Luis de la Fuente.

Del físico al gol: el parecer de la afición argentina sobre España

Mientras algunos creen que es el rival a batir, otros aseguran que “no tiene potencia física y no tiene gol” y que están “dormidos y tienen que despertar”. “Son unos cagones”, señalan otros. También critican su juego: “Mucho toquecito, pero nada”.

Incluso se atreven con Lamine Yamal: “Lamine, ¿quién es? Puro humo”, se aventuran. Al mismo tiempo, España avanza a octavos de final tras apear a Austria, precisamente con una gran actuación del delantero del Barcelona y de un nivel del conjunto que convenció a aficionados de España.

Por otro lado, Argentina todavía tiene que lograr el billete a los octavos. Será esta madrugada cuando se midan a Cabo Verde, equipo con el que la selección española no pudo pasar del empate a cero en el debut mundialista.