El ranking histórico de los mejores jugadores de los Mundiales: los nombres que definieron la leyenda de Pelé a Messi

La gran cita futbolística que arranca el próximo 11 de junio es siempre un escaparate para las grandes figuras del fútbol mundial, un evento que atrae todas las miradas del planeta y donde los buenos futbolistas crean un legado. Pelé, Lionel Messi, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário y Diego Armando Maradona forman parte del grupo que más peso ha tenido en el relato mundialista.

El criterio del ranking

Para elaborar una clasificación seria, el peso no puede recaer solo en los goles o en una actuación puntual, sino en un conjunto de factores: títulos, premios al mejor jugador, impacto en fases decisivas y regularidad en varias ediciones. La FIFA reconoce el Balón de Oro del Mundial desde 1982 y entre sus ganadores aparecen muchos nombres legendarios del balompié, todos ellos con influencia directa en el resultado de sus selecciones.

Además, el historial de campeones y futbolistas con más victorias en la Copa del Mundo ayuda a medir el tamaño real de cada leyenda.

Pelé, el referente total

Pelé sigue siendo el gran nombre de la historia mundialista por una razón sencilla: es el único futbolista que ha ganado tres Copas del Mundo, en 1958, 1962 y 1970. Ese registro, todavía imbatido, lo coloca por encima del resto en el balance de títulos y explica por qué continúa siendo el estándar con el que se comparan los demás gigantes del torneo. Su peso histórico no depende solo de la nostalgia, sino de una dominancia sostenida en la competición más exigente del planeta.

'O Rei' alcanzó la imbatible marca de 12 victorias en 14 partidos en la cita mundialista. Con tan solo 17 años Pelé anotó 6 goles en los cuatro partidos disputados en 1958. En su tercer campeonato con 29 años el brasileño deslumbró al mundo con sus 4 tantos y 6 asistencias, que lideraron a la 'Canarinha' hacia su tercera estrella.

Messi y su consagración

Lionel Messi ocupa un lugar privilegiado en cualquier ranking moderno porque fue elegido mejor jugador del Mundial en dos ocasiones, en Brasil 2014 y Qatar 2022, algo que ningún otro futbolista había logrado antes según la FIFA.

En 2022 la 'Pulga' cuajó una de las actuaciones más dominantes en la historia del torneo, donde terminó segundo en la lista de máximos goleadores con 7 dianas y lideró la estadística de asistencias con 3. Lideró a Argentina al título en una campaña que combinó producción ofensiva, liderazgo y presencia decisiva en los momentos clave.

En la edición de 2014 el exjugador blaugrana anotó 4 goles y una asistencia en siete encuentros, consiguiendo un subcampeonato tras la derrota ante Alemania en la final.

Su caso demuestra que la grandeza mundialista ya no se mide solo por el palmarés, sino también por la capacidad de sostener el rendimiento en varias ediciones.

Zidane y Ronaldo Nazário

Zinedine Zidane dejó una huella inmensa en los Mundiales. El francés disputó 12 partidos, marcó cinco goles y lideró a Francia hacia el primer título mundial de su historia. Su actuación en la final de 1998, en un torneo celebrado en el país galo, frente a Brasil permanece como una de las más decisivas jamás vistas en una final: dos goles de cabeza y dominio absoluto del encuentro.

Ocho años más tarde volvió a conducir a Francia hasta otra final en la edición de Alemania 2006, dejando actuaciones memorables contra España, Brasil y Portugal. Su producción goleadora fue menor, pero su influencia táctica y emocional en los partidos importantes resultó determinante. Aquella expulsión por su cabezazo a Materazzi manchó una despedida que acabó con el triunfo italiano, aunque no borró la historia de 'Zizou' en los Mundiales.

Ronaldo Nazario, por su parte, fue elegido mejor jugador del Mundial de 1998 y fue una pieza capital en el título de Brasil en 2002, consolidando una carrera mundialista de enorme brillo.

Sus números alcanzaron dimensión histórica. El delantero brasileño disputó 19 partidos mundialistas y anotó 15 goles, cifra que durante años fue récord absoluto en la competición. Ganó dos Copas del Mundo y alcanzó tres finales consecutivas con Brasil. Su Mundial de Corea y Japón está considerado uno de los mejores torneos individuales de un delantero: ocho goles y un doblete en la final contra Alemania para devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial.

Maradona y la huella eterna

Diego Maradona no acumula el mismo número de títulos que Pelé o la misma continuidad de Messi, pero su peso simbólico en México 1986 lo mantiene en cualquier discusión seria sobre los mejores de la historia de los Mundiales. En aquella edición el 'Barrilete Cósmico' no solo anotó el denominado como 'el gol de todos los tiempos' tras regatear hasta cinco jugadores ingleses, si no que además fue el héroe de un duelo histórico donde la Albiceleste se vengó del combinado inglés poco tiempo después de la Guerra de las Malvinas.

Su capacidad para decidir partidos casi en solitario con sus 5 goles y 5 asistencias, liderando a Argentina hacia el título, lo colocó en una categoría distinta dentro del imaginario futbolístico global.

Klose, Cristiano y otras grandes figuras mundialistas

Décadas después de 'O Fenómeno', Cristiano Ronaldo trasladó su impacto global al escenario mundialista. El portugués ha participado en cinco Copas del Mundo consecutivas entre 2006 y 2022, convirtiéndose en el primer futbolista en marcar en cinco ediciones distintas del torneo.

Acumuló ocho goles en 22 partidos y fue durante años el principal sostén competitivo de Portugal en los Mundiales. Aunque nunca alcanzó una final, dejó actuaciones decisivas como su triplete ante España en Rusia 2018 y consolidó una regularidad inédita a lo largo de casi dos décadas en la élite internacional.

Esta lista de leyendas mundialistas no podía finalizar sin la presencia de Miroslav Klose. El ariete germano por su parte, construyó su legado desde la eficacia absoluta. El delantero alemán jugó 24 partidos en cuatro Mundiales y marcó 16 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la competición.

Más allá de las cifras, su importancia quedó reflejada en la continuidad competitiva de Alemania: alcanzó semifinales en todas sus participaciones y levantó el título en 2014 donde pese a sus 36 años aportó 4 tantos decisivos para su selección. Klose destacó por su regularidad, inteligencia táctica y capacidad para aparecer en momentos clave, especialmente en fases eliminatorias.