Los dos amistosos que tiene España antes de su debut en el Mundial 2026: fecha y dónde se verán en tv

Comienza la cuenta atrás para que arranque el Mundial de 2026 para la Selección Española. El equipo de Luis de la Fuente debutará en el torneo el próximo 15 de junio ante Cabo Verde, con las expectativas por las nubes. La Roja partirá como una de las grandes favoritas a llevarse el torneo, lo que supondría la segunda estrella en la camiseta.

Sin embargo, antes de que eche a rodar el balón en América, el combinado español disputará dos partidos amistosos para poner a prueba su preparación. Estos encuentros servirán para afinar los últimos detalles de cara al inicio del Mundial y llegar con el mejor rodaje posible.

¿Contra quién juega España los dos amistosos?

El primero de los test de esta 'mini pretemporada' de la selección será contra Irak. La Absoluta se medirá al equipo asiático, perteneciente al Grupo I, en el estadio de Riazor, aunque existen dudas de si finalmente se disputará en este escenario debido a las condiciones del terreno de juego. El partido servirá para que el conjunto de Luis de la Fuente empiece a carburar antes de disputar el segundo partido.

Y es que días después, España se enfrentará en el segundo de los amistosos a Perú lejos de nuestras fronteras. En concreto, la selección se desplazará hasta México, una de las sedes del Mundial. Esta será la última gran prueba del equipo antes de comenzar su andadura en el torneo.

¿Cuándo juega España los amistosos?

La Selección Española disputará el primero de los amistosos este próximo 4 de junio a las 21:00 horas en territorio peninsular contra Irak. Después, los de Luis de la Fuente viajarán hasta Tennessee, Estados Unidos, lugar donde 'acamparán' de cara a la primera fase, para después coger un avión hasta Puebla, México, para jugar el lunes 8 de junio el segundo y último amistoso contra Perú.

Debido a la diferencia horaria, este segundo encuentro se disputará a las 04:00 horas (horario español)

Dónde ver los partidos de España por tv

Todo aquel que quiera seguir los partidos en directo, podrá hacerlo de manera gratuita y en abierto a través de La 1 de RTVE. Asimismo, quienes prefieran seguir la señal en línea a través de internet, la plataforma digital RTVE Play ofrecerá la emisión en streaming totalmente gratis y bajo demanda.

Por otro lado, la cobertura previa de los encuentros, alineaciones y narración en directo podrá seguirse también a través deOnda cero.

El camino de España en la fase de grupos

Tras completar los dos partidos amistosos, España tendrá exactamente una semana de preparación extra antes de arrancar la Copa del Mundo. El primer encuentro tendrá lugar el lunes 15 a las 18:00 horas contra Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atalanta. Después, la Selección volverá a jugar en el mismo estadio ante Arabia Saudí el 21 de junio acabará trasladándose hasta Zapopan (México) para enfrentarse a Uruguay el 27 de junio.