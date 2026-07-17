Quién es Slavko Vinčić, el árbitro de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

La FIFA ha hecho oficial la designación del árbitro encargado de dirigir el encuentro más importante de los 104 que componen esta Copa del Mundo 2026: la gran final entre las selecciones de España y Argentina, de la que saldrá el nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

España llega a la segunda final de su historia tras vencer de manera contundente por dos goles a cero a Francia en el mejor partido firmado hasta la fecha por los de Luis de la Fuente. En su camino hacia la final, el combinado español también ha superado a Austria, Portugal y Bélgica.

Argentina, por su parte, se vio obligada a remontar en apenas seis minutos ante Inglaterra para certificar su clasificación. El 1-2 definitivo sitúa a la albiceleste en una final mundialista por segunda vez consecutiva, permitiéndole optar a un doblete histórico. Para llegar aquí, los vigentes campeones han dejado atrás a selecciones como Cabo Verde, Egipto y Suiza.

Quién es Slavko Vinčić, el árbitro del España- Argentina

El colegiado esloveno Slavko Vinčić ha sido el elegido para dirigir las decisiones arbitrales de este encuentro. Se trata de un árbitro con una dilatada experiencia que acumula más de 500 partidos a lo largo de su trayectoria profesional.

Vinčić ya conoce de primera mano la máxima competición de fútbol a nivel de selecciones. Arbitró dos partidos en la edición de Catar 2022 y suma tres más en la presente cita de 2026, por lo que la final será su sexto encuentro mundialista.

En el actual torneo ha dirigido el Brasil-Marruecos (1-1), el enfrentamiento entre Jordania y Argelia que se llevaron los africanos (1-2) y el partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador, que terminó con victoria de los anfitriones por dos goles a cero.

Precedentes con Argentina y España

El árbitro esloveno ya ha dirigido a los dos finalistas de esta Copa del Mundo. En la edición de 2022 pitó el debut de la albiceleste, que se saldó con aquella sorprendente derrota inicial ante Arabia Saudí por dos goles a uno.

Con respecto a España, el balance de Vinčić es muy favorable para la selección nacional, con un registro de tres victorias y dos empates. Dirigió el amistoso de 2017 ante Colombia (2-2), el partido de la fase de grupos de la Eurocopa 2020 ante Suecia (0-0), la semifinal de la UEFA Nations League de 2023 ante Italia (2-1), el encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 también ante Italia (1-0) y, por último, la semifinal de esa misma Eurocopa en la que España se impuso por 2-1 a Francia