Quién es el rival de España en cuartos de final del Mundial

España se enfrentará en los cuartos de final al ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica. Ambas selecciones buscan un billete entre las ocho mejores del campeonato y protagonizan una de las eliminatorias más igualadas de los octavos de final.

El vencedor se verá las caras con España el viernes 10 de julio a las 21:00 horas, en un encuentro que se disputará en Los Ángeles.

El camino de España hacia la final

Si supera los cuartos de final, la selección española disputará las semifinales el martes 14 de julio a las 21:00 horas en Dallas.

En una hipotética semifinal, España podría enfrentarse a selecciones como Francia, Marruecos, Canadá o Paraguay, que ocupan el mismo lado del cuadro.

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 21:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Un cuadro con varios favoritos

Mientras España espera al vencedor del Estados Unidos-Bélgica, en el otro lado del cuadro permanecen otras aspirantes al título como Inglaterra, Noruega, Argentina, Suiza o Colombia. La selección española solo podría cruzarse con alguna de ellas en una hipotética final.