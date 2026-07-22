Polémica con el incomprensible mejor once del Mundial: estos son los grandes olvidados

Concluido el Mundial de 2026, muchos han sido los grandes protagonistas del torneo. Algunos futbolistas han tenido especial incidencia durante todo el torneo, algo esperado antes de que comenzara la Copa del Mundo. Sin embargo, hay otras figuras que han destacado y que eran poco conocidas para el mundo del fútbol.

Por ello, el premio para todos estos jugadores llega una vez finaliza el Mundial. Y es que la FIFA publica días después el mejor once del campeonato, elegido por los aficionados a través de una votación al alcance de cualquiera. Pues bien, los once elegidos ya han salido a la luz, y no han dejado indiferente a nadie.

Tras más de 50 días de competición, la FIFA muestra grandes nombres entre los elegidos, aunque en el camino quedan grandes futbolistas que han quedado en el olvido, desatando así la polémica.

Cubarsí y Laporte, las grandes ausencias

Una de las decisiones más controversiales ha sido la ausencia de Pau Cubarsí y Aymeric Laporte en la lista de candidatos a mejores centrales. Los dos jugadores de la selección española han completado un torneo prácticamente inmaculado, siendo claves en la proclamación de España como campeona del mundo.

Es por ello que muchos aficionados se han sorprendido. Por encima de ellos aparecen nominados nombres como Lisandro Martínez, el Cuti Romero, Gabriel Magalhaes o Upamecano, que a pesar de haber realizado una buena actuación, no han estado al nivel soberbio de los españoles.

Sorpresa en la portería

Aunque Unai Simón tenía muchas papeletas de salir elegido como el portero del mejor once, finalmente el español se ha quedado fuera. En su lugar ha salido elegido Vozinha, guardameta de Cabo Verde que ha sido protagonista en la mejor clasificación de su país en un Mundial.

El caboverdiano logró el 40% de los votos, pasando por encima de Unai Simón a pesar de salir campeón.

Estos son los españoles que han entrado en el mejor once del torneo

Debido al triunfo de España en la Copa del Mundo, tres futbolistas han entrado en el mejor once del campeonato. Por un lado, Cucurella y Pedro Porro se han ganado el puesto en los laterales del once. Sólidos en defensa y siendo muy importantes en la parte ofensiva, ambos han destacado en este Mundial.

También aparece Rodri Hernández, que fue nombrado MVP del torneo. El mediocentro del Manchester City volvió a mostrar que se encuentra entre los mejores futbolistas del mundo, por lo que su nombre no podía faltar.

El once del Mundial

Tras finalizar el periodo de votación, estos son los once jugadores elegidos por los aficionados: Vozinha (Cabo Verde), Porro (España), Lisandro (Argentina), Upamecano (Francia), Cucurella (España), Rodri (España), Olise (Francia), Bellingham (Inglaterra), Mbappé (Francia), Haaland (Noruega) y Messi (Argentina).

De esta forma, Lamine Yamal y Oyarzabal, que estaban entre los nominados, se han quedado fuera del once. También sorprende la baja de Harry Kane, aunque en su posición parecía difícil entrar teniendo en cuenta que Mbappé, Haaland y Messi juntaron más de un 20% de los votos cada uno de ellos.