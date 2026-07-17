La polémica felicitación del CD Badajoz a la selección española que incendia las redes: "Arriba España"

La selección española consiguió avanzar a la final de la Copa del Mundo tras vencer a Francia por dos goles a cero en lo que fue una auténtica exhibición de fútbol por parte de los de Luis de la Fuente. Un triunfo histórico que fue respaldado por todo tipo de instituciones y celebridades, que no tardaron en felicitar a La Roja en las redes sociales.

Una de las entidades que se sumó a la euforia colectiva fue el Club Deportivo Badajoz a través de su cuenta de X. Sin embargo, su mensaje causó una intensa polémica al felicitar a la Selección Española con la expresión "Arriba España", un lema históricamente vinculado a la ideología franquista que no pasó desapercibido entre sus aficionados.

El tuit se hizo viral rápidamente, lo que provocó la reacción de Izquierda Unida Extremadura. La formación política exigió al equipo extremeño la retirada inmediata de una publicación que consideran "bochornoso para la memoria histórica y democrática de nuestro pueblo", exigiendo además que "pidan perdón por ofender a las miles de personas asesinadas por el bando franquista durante la matanza de Badajoz".

La matanza de Badajoz, a la que hace alusión la federación extremeña de IU, se refiere a las ejecuciones masivas llevadas a cabo por las tropas sublevadas bajo el mando del general Yagüe tras la toma de la ciudad en agosto de 1936, estimándose que entre 1.000 y 4.000 personas fueron asesinadas en la plaza de toros de la localidad pacense.

Junto a sus reproches, la agrupación política adjuntó una captura de pantalla del reglamento de uso de redes de la Junta Directiva del propio club. En dicho documento se detalla que los perfiles oficiales se utilizarán "con fines meramente informativos, absteniéndose de valoraciones y comentarios que puedan perjudicar los intereses, la reputación y la imagen" del CD Badajoz; una norma que, a juicio de IU, se ha incumplido por completo.

La irónica respuesta del C.D Badajoz

Por su parte, el club blanquinegro, lejos de matizar la polémica o guardar silencio, optó por responder de manera pública e irónica a la formación política. La entidad agradeció "profundamente que, por primera vez en su corta historia, se hayan preocupado por el devenir de nuestra centenaria institución".

Para rematar la publicación, el conjunto pacense añadió el horario de oficina para nuevos abonados, finalizando con un "les esperamos". Esta réplica ha terminado de encender el debate en las redes sociales, dividiendo las opiniones entre los propios aficionados y seguidores del C.D. Badajoz.