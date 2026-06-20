"El plan de partido va a ser similar al de Cabo Verde": así es la selección de Arabia Saudí

España juega este domingo un importantísimo partido ante Arabia Saudí por mantener sus aspiraciones en el Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente es claramente mejor equipo, pero necesita recuperar sensaciones tras el chasco en el debut ante Cabo Verde.

En Radioestadio Noche hemos hablado con Ramón Planes, hasta hace unos meses director deportivo de Al-Ittihad, para conocer un poco mejor a la selección saudí y cómo ha sido el crecimiento del fútbol en el país en los últimos años.

"El guion de partido va a ser similar al de Cabo Verde, pero Arabia tiene más potencial ofensivo y se va a estirar más (…) El primer partido contra Uruguay estuvo a punto de ganarlo. La base del equipo es la misma que en el Mundial 2022", explica sobre el equipo.

Y es que Arabia Saudí es, desde hace unos años, un país que está viviendo una auténtica transformación a nivel futbolístico y tiene la mirada puesta en el Mundial que acogerán en el año 2034.

"Hay un proyecto muy claro de crecimiento del país, del deporte y del fútbol. Han querido apostar por gente con experiencia para hacer crecer el fútbol saudí (…) Es el país con más tradición futbolística en la región", explica Planes.

El nivel de la Liga

Hace varios años que los equipos saudíes irrumpieron en el mercado de fichajes internacional pujando fuerte por jugadores de primer nivel.

"Cuando uno llega al país se lleva la sorpresa de encontrarse con un buen nivel de jugadores, con afición... Todo eso hace que le debamos tener un gran respeto al nivel futbolístico de Arabia (…) Van a seguir llegando jugadores de primer nivel, no es ya la percepción de un país al que venía gente a acabar su carrera", explica el director deportivo.

El descubridor de Pedri

Planes tiene ya una larga carrera como director deportivo en equipos de primer nivel en España como el Betis, el Espanyol, el Getafe o el Barça, donde fue el gran valedor de la llegada de Pedri al equipo culé cuando aún era un juvenil.

"El gran mérito de haberle firmado es que el Barça le fichó sin haber jugado un minuto en el fútbol profesional. En una pretemporada nos llega la información y tuvimos la velocidad de verlo y tomar una decisión. Veías en él un talento innato, distinto", explica del canario.

Planes, además, se deshace en elogios hacia el futbolista y asegura que ve en él potencial de ser "un Balón de Oro" y que "tiene la elegancia de Iniesta".