Pedro Sánchez apunta al Mundial de 2030 tras la segunda estrella: "¿Por qué no soñar con que no hay dos sin tres?"

La conquista del segundo Mundial de la historia de la selección española ya forma parte del pasado. Ahora, el siguiente gran objetivo comienza a asomarse en el horizonte. Ese fue el mensaje que quiso trasladar Pedro Sánchez durante la recepción oficial al combinado nacional en el Palacio de la Moncloa, donde, además de felicitar a jugadores y cuerpo técnico por el título logrado ante Argentina, invitó a todo el país a empezar a soñar con un nuevo éxito dentro de cuatro años.

Lejos de quedarse únicamente en la celebración del presente, el presidente del Gobierno lanzó un guiño al Mundial de 2030, que España organizará junto a otros países, convencido de que esta generación tiene argumentos para seguir haciendo historia.

Pedro Sánchez mira al 2030: "¿Por qué no soñar con que no hay dos sin tres?"

Después de ensalzar el campeonato conquistado por la selección, Pedro Sánchez dejó la frase que marcó su intervención. "Son dos de dos, ¿y por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres?", afirmó, antes de recordar que España tendrá el privilegio de ejercer como anfitriona de la próxima Copa del Mundo.

Con esas palabras, el presidente trasladó la ilusión de volver a ver a la selección levantando el trofeo, con el aliciente de alzarlo en casa, y convirtió el éxito recién conseguido en el punto de partida para un nuevo desafío.

Un reconocimiento al equipo por su fútbol y su esfuerzo

Antes de proyectar la mirada hacia el futuro, Sánchez quiso reconocer el camino recorrido por los campeones. El presidente agradeció a la Federación Española de Fútbol el esfuerzo de acudir a la Moncloa para compartir el título "con los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras, servidores públicos en definitiva, de nuestro país".

Además, destacó que el combinado nacional ha logrado conquistar tanto a los aficionados más expertos como a quienes siguen el fútbol con menos frecuencia. "Hemos disfrutado mucho de vuestro juego", aseguró, al tiempo que reconocía que él mismo no se considera un experto en este deporte.

El recuerdo a Luis Aragonés para explicar el éxito de España

Pedro Sánchez también quiso recuperar una de las frases más emblemáticas de Luis Aragonés para resumir la mentalidad con la que España afrontó la final frente a Argentina. El presidente recordó que el histórico seleccionador siempre defendía que "las finales no se juegan, sino que se ganan", una máxima que, según dio a entender, volvió a hacerse realidad con la conquista de la segunda estrella.

Para concluir, reiteró su agradecimiento a la Federación, al cuerpo técnico y a los futbolistas, animándoles a disfrutar de un título que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte español, aunque dejando claro que la mirada ya empieza a dirigirse hacia 2030 y al sueño de convertir el "no hay dos sin tres" en una nueva realidad.