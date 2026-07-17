La nueva ocurrencia de la FIFA para los ganadores del Mundial: un anillo de campeón al más puro estilo NBA

El Mundial 2026 está llegando a su fin. Este domingo se disputará el último encuentro que determinará cuál será la selección que alcance la gloria mundialista: España o Argentina. Esta edición histórica, que ha contado con numerosas novedades, parece dispuesta a sorprender a propios y extraños hasta el último instante del campeonato.

La FIFA ha anunciado que, además de entregar el prestigioso trofeo de la Copa del Mundo a la selección victoriosa y la correspondiente medalla de oro a cada uno de sus integrantes, los ganadores recibirán un obsequio adicional: un anillo de campeón.

Esta práctica es habitual en las grandes ligas estadounidenses como la NBA, la NFL, la NHL o la MLB, que entregan estas joyas a las plantillas campeonas de la temporada. En un nuevo guiño de Infantino a la tradición del país anfitrión que albergará la gran final, la FIFA ha anunciado que "adoptará esta seña de identidad del deporte estadounidense".

Estas piezas llevarán inscripciones conmemorativas del evento y el nombre de cada uno de los galardonados. El diseño está conformado por unas piedras azules que forman un círculo en la parte superior, bordeadas con grabados del nombre de la copa, las siglas de la FIFA y piedras blancas.

Unas piezas que también se venderán al público general

La FIFA ha confirmado la confección de más de 2.000 piezas; 30 de ellas se reservarán de forma exclusiva para los ganadores de la final, mientras que el resto se venderá al público general como producto de licencia oficial. Por tanto, esta pieza de edición limitada (de la que de momento se desconoce el precio de salida) estará al alcance de los aficionados.

En un comunicado, la institución afirmó que, "en cuanto al diseño, en una cara se mostrará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. Cada pieza estará numerada, se fabricará a medida y se acompañará de un certificado de autenticidad".

En el momento en que se conozca la selección vencedora sobre el césped, sus integrantes recibirán unos anillos provisionales. Posteriormente se fabricarán las 30 piezas definitivas y personalizadas que serán enviadas directamente a cada uno de los campeones.