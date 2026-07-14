Las notas de España ante Francia en semifinales: El baile de la 'Roja' permite soñar con la segunda estrella

La semifinal ante la Francia de Mbappé, Olise y Dembelé parecía el examen más difícil para la selección española. Un equipo que había demostrado más dominio de los encuentros que ningún otro combinado en la presente edición del Mundial. Su nivel tanto ofensivo como defensivo, planteaba un verdadero desafío para una España que pese a vencer con contundencia a sus rivales mostró una escala de grises en muchas de esas contiendas.

Sin embargo el guion del partido tenía otra cosa planteada. El equipo dirigido por Luis de la Fuente consiguió no sólo vencer por más de dos goles a 'Les Bleus', sino que además logró anular por completo su juego y doblegar a la campeona y finalista de Qatar 2022 y Rusia 2018.

Y volvió a lograrlo con un equipo coral donde cada día un jugador decide levantar la mano, y confirma que pese a las individualidades a veces brillan por su ausencia la plantilla tiene el suficiente talento general para confirmar la condición de favorita que muchos otorgaban a esta selección al inicio del certamen.

Pedro Porro y Rodri, los mejores del partido

Rodri Hernández volvió a demostrar porque ha ganado un Balón de Oro y es uno de los mejores centrocampistas en la actualidad, con una primera parte excelsa donde volvió a ejercer como el director de orquesta de La Roja. El madrileño tuvo un exquisito trato del esférico, con un gran acierto tanto en el segundo cuarto del campo como en territorio enemigo.

Pero es que la sala de máquinas contó con otros héroes como Fabián Ruiz pero sobre todo Dani Olmo, quién se erigió a la hora de romper líneas enemigas y que dio la asistencia que dejó solo a Pedro Porro en el segundo tanto español.

Y es que el jugador más destacado fue precisamente el lateral derecho del Tottenham, que tuvo su mejor partido del torneo siendo clave en varios duelos y realizando grandes combinaciones en ataque, como el gol que dobló la ventaja española en el marcador y selló el billete a la final del Mundial 2026.

La ausencia de chispa Álex Baena

El extremo colchonero no tuvo su día más creativo, y de sus botas salieron varias pérdidas que acabaron en contraataques de 'Les Bleus'. Aún así Baena fue capaz de mantener la posesión y de provocar faltas que dieron mucho oxígeno a España cuando más lo necesitó.

Lamine Yamal no pudo demostrar su dominio pero siguió siendo el centro de los ojos de la zaga gala, muy vigilado y con dobles o triples coberturas en casi cada ocasión. Pese a esto, el extremo del FC Barcelona fue el causante de la pena máxima tras presionar la espalda de Lucas Digne, que a la postre fue la ocasión que adelanto al combinado nacional gracias al gran remate desde el penalti de Mikel Oyarzabal.

Ambos jugadores tuvieron momentos vitales para que España venciera a Francia, y su rendimiento solo certifica que el partido de la rojigualda fue tan bueno porque no hubo malas actuaciones.

Las notas de España ante Bélgica

-Unai Simón: 7

Pese a dejar sin aliento a la afición española en un par de ocasiones, el guardameta de la selección siguió demostrando que el debate bajo los palos tiene pocos argumentos y fue creciendo a medida que pasaban los minutos.

-Pedro Porro: 8'5

El extremeño cuajó su mejor actuación en el momento que la Roja más lo necesitaba. Enorme en los duelos defensivos y percutiente en campo contrario, encontrando a sus compañeros y marcando el gol definitivo.

-Pau Cubarsí: 7'5

El joven central culé fue de nuevo el eje de la zaga, ganando casi todos sus duelos y manteniendo un nivel altísimo en la salida de balón.

-Aymeric Laporte: 7'2

El francoespañol fue determinante el los balones aéreos, saliendo victorioso en casi todos ellos.

-Marc Cucurella: 7

Sin haber brillado en la primera parte, y con una tarjeta amarilla que le pudo meter en problemas, el nuevo lateral madridista fue imponiéndose en los duelos a medida que avanzó el encuentro.

-Fabián Ruiz: 7

El centrocampista del PSG estuvo presente tanto con la pelota como en las ayudas defensivas, y volvió a dar un golpe sobre la mesa para asentarse en el once de Luis de la Fuente.

-Rodri: 8

Un partido más demostrando porque el madrileño es uno de los mejores en su posición. Imperial con y sin balón, y ejerciendo como el líder de la sala de máquinas de España.

-Lamine Yamal: 6'8

La magia de España no pudo contra las dobles y triples coberturas francesas, pero fue clave aún así generando el penalti que adelantó a España en el partido.

-Dani Olmo: 7'5

El mediapunta de Terrassa fue vital para la ruptura de líneas en campo contrario, así como a la hora de presionar la pelota y entorpecer el juego francés. Su asistencia dejó solo a Pedro Porro para que anotara el segundo tanto.

-Alex Baena: 6

El extremo no tuvo su mejor encuentro con el balón y provocó varias pérdidas en la primera parte. Así mismo, fue muy importante a la hora de conservar la posesión y de provocar faltas que dieron oxígeno a su equipo.

-Mikel Oyarzabal: 7

Fue letal desde la línea de 11 de metros, y consiguió crear conexiones que acabaron en grandes ocasiones.