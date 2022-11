Portugal - Ghana, en directo: en vivo el debut de Cristiano en el Mundial

LaLiga, muy presente en Uruguay

Hasta ocho de los once titulares de Uruguay tienen pasado o presente en LaLiga.

Presentes aún en España encontramos al central del Atlético de Madrid, Josema Giménez, y al centrocampista del Real Madrid, Fede Valverde.

Con pasado en España están sobre el verde Martín Cáceres, ex Recre, Villarreal, Barça, Sevilla y Levante; Diego Godín, ex Villarreal y At.Madrid; Mathías Olivera, ex Albacete y Getafe; Facundo Pellistri, ex Alavés; Luis Suárez, ex Barça y At.Madrid; y Darwin Núñez, ex Almería.