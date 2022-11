Monólogo de Brasil que encuentra en Richarlison a su hombre gol

La 'canarinha', prevenida por las derrotas de Argentina y Alemania, salió desde el principio a mandar e intentar marcar un gol pronto que abriera el partido. Serbia no sorprendió y se metió atrás con la intención de aprovechar algún balón largo o algún contragolpe para hacer daño a los brasileños. Spoiler: ni se asomaron por el área de Alisson durante todo el partido.

Bien es cierto que tampoco permitieron a Brasil tener ocasiones claras. Tite decidió salir con todo al ataque, con Paquetá en lugar de Fred en el mediocampo, y Raphinha, Neymar, Vinicius y Richarlison en adelante. Serbia aculó atrás y Brasil no terminaba de encontrar la profundidad necesaria para romper el muro. De hecho, el primer intento no llegó hasta el minuto 21 con un disparo lejano de Casemiro que paró Milinkovic-Savic en dos tiempos.

Los de Tite empezaron a volcar sus ataques por la banda izquierda de un discreto Vinicius que no encontró soluciones. Tuvo el madridista una buena oportunidad tras un buen pase filtrado de Thiago Silva al que no llegó por un pelo, estuvo más rápido el portero. Fue precisamente el central del Chelsea el que pudo abrir el marcador unos minutos más tarde tras un balón desde la derecha de Neymar al que no llegó por muy poco.

Raphinha también pudo hacer el 1-0 en una acción en la que se plantó en el área tras una gran pared con Paquetá, pero su disparo salió blando y a las manos del portero. La más clara del primer tiempo la tuvo Vinicius, que aprovechó un error de Milenkovic en un despeje para encarar al guardameta serbio en el mano a mano y terminar echando el balón fuera.

No cambio ni un ápice el guion tras el descanso, y en la primera acción de la segunda mitad Raphinha volvió a fallar en el mano a mano con Vanja Milinkovic-Savic tras robarle el balón a Gudelj en la frontal. No conseguía Brasil romper el muro serbio y volvió a intentarlo con un disparo lejano de Alex Sandro que se estrelló en el poste.

Pero la gloria en este partido estaba reservada para Richarlison. El futbolista del Tottenham iba a abrir el marcador pasada la hora de partido aprovechando un rechace del guardameta serbio tras una gran parada a un disparo de Vinicius. Brasil conseguía, por fin, abrir el marcador.

La imagen del partido nos la iba a regalar, de nuevo, Richarlison. Diez minutos después de hacer el primer gol, Vinicius puso un balón en el punto de penalti donde esperaba el del Tottenham para controlar y de primeras prepararse una espectacular semi chilena que iba a convertir en el 2-0. Es, sin duda alguna, el gol de lo que llevamos de Mundial.

La mala noticia para los brasileños vino en forma de lesión importante. Neymar no pudo acabar el partido y tuvo que ser sustituido a falta de diez minutos para el final. El futbolista del PSG se dolía de su pie derecho.

Pudo hacer el tercero Brasil con alguna llegada más en los minutos finales. Casemiro envió un remate al palo, Fred puso a prueba a Milinkovic-Savic con un tiro lejano y Rodrygo pudo marcar un golazo desde el borde del área con un disparo con rosquita que se fue alto por poco.

No decepcionó Brasil en un debut que asusta al resto de candidatas a lograr la estrella el próximo 18 de diciembre precisamente en este mismo estadio, el Lusail Iconic.