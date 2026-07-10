MisterChip señala el jugador que más le preocupa de Bélgica: "Cuidado"

MisterChip no ha faltado a su cita diaria con su diario mundialista y ha analizado la situación de la selección española a pocas horas del decisivo encuentro frente a Bélgica. El experto en estadística deportiva ha recordado que Bélgica es una de las pocas selecciones que ha conseguido eliminar a España en las tres grandes competiciones del fútbol de selecciones: el Mundial, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.

En concreto, los belgas eliminaron a España en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, en la Eurocopa de 1980 en Italia y en los cuartos de final del Mundial de México 1986, en aquella recordada tanda de penaltis. "Hay cuentas pendientes desde hace 40 años", ha resumido.

Pese a esos precedentes, Mister Chip considera que, comparando ambas plantillas, España es superior en la mayoría de las posiciones. "Si miramos puesto por puesto solo veo superior a Bélgica en la portería", ha afirmado, al destacar que Thibaut Courtois es, a su juicio, "el mejor portero del mundo". Aun así, ha señalado que "con Courtois podría bastar" para decantar una eliminatoria y ha recomendado a los delanteros españoles buscar el disparo raso, ya que al guardameta belga "le cuesta caer".

Con Courtois podría bastar

Francia asusta

También ha dedicado unas palabras al escenario del encuentro, el SoFi Stadium de Los Ángeles, un recinto que ha calificado de "espectacular". Durante su repaso al Mundial, el periodista también ha puesto el foco en la selección francesa, a la que considera el gran rival a batir. En su opinión, Francia "se ha quitado a Marruecos de encima como el que se quita un mosquito" y ha destacado la enorme profundidad de su plantilla.

Se ha quitado a Marruecos de encima como el que se quita un mosquito

Según ha explicado, el bajo estado de forma de algunos futbolistas, como Michael Olise, queda compensado por el extraordinario rendimiento de jugadores como Kylian Mbappé o Ousmane Dembélé. "Ahora mismo Francia asusta", ha asegurado. Para Mister Chip, la selección dirigida por Didier Deschamps cuenta con tantos recursos que "tiene que haber demasiados colapsos para que el equipo no juegue bien".

En caso de superar a Bélgica, el combinado de Luis de la Fuente se enfrentaría precisamente a Francia en la siguiente ronda de semifinales, en un partido previsto para el martes 14 de julio.