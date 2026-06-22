MisterChip no da crédito con Messi y sus récords en el Mundial tras su doblete ante Austria: "10 récords en 135 minutos"

Leo Messi sigue ampliando una leyenda que parece no tener techo. El delantero argentino firmó un doblete en la victoria de Argentina ante Austria (2-0) y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando definitivamente los 16 que acumulaba el alemán Miroslav Klose.

Sin embargo, más allá de los goles, la actuación del capitán albiceleste ha desatado la admiración de Alexis Martín-Tamayo, MisterChip, que resume el impacto de Messi en apenas dos partidos con una frase contundente: "Me ha regalado 10 récords históricos de la Copa del Mundo en 135 minutos. Es un completo enfermo".

Tras marcar un 'hat-trick' ante Argelia en el debut mundialista de Argentina y añadir un doblete frente a Austria, Messi suma ya cinco goles en esta Copa del Mundo de 2026 y lidera la clasificación de máximos goleadores del torneo.

Máximo goleador histórico de los Mundiales

Los dos tantos anotados ante Austria permiten a Messi alcanzar las 18 dianas mundialistas y convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en la competición. El argentino deja atrás a Klose y amplía la distancia con Ronaldo Nazário, tercero en la clasificación histórica con 15 goles.

El récord llega en su sexta participación en una Copa del Mundo, dos décadas después de su primer gol mundialista, anotado en Alemania 2006 ante Serbia.

Diez partidos abriendo el marcador

Uno de los registros destacados por MisterChip sitúa a Messi en una categoría inédita. El argentino es ya el primer futbolista de la historia que inaugura el marcador en diez partidos diferentes de una Copa del Mundo.

Hasta ahora, la mejor marca la compartían Christian Vieri, Ronaldo Nazário y David Villa, con seis encuentros cada uno.

Seis partidos seguidos marcando

El tanto ante Austria también permitió a Messi igualar otro récord histórico. El rosarino encadena seis partidos consecutivos viendo portería en los Mundiales, una marca que únicamente habían logrado antes Just Fontaine en Suecia 1958 y Jairzinho en México 1970.

La racha comenzó en Catar 2022 y continúa cuatro años después en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los cinco primeros goles de Argentina, todos de Messi

El atacante argentino también protagoniza un registro muy poco habitual: los cinco primeros goles de Argentina en este Mundial llevan su firma.

Según recordó MisterChip, solo Oleg Salenko había conseguido algo similar anteriormente, cuando marcó los cinco primeros tantos de Rusia en el Mundial de 1994.

Un doblete con sabor a historia

La coincidencia temporal tampoco pasó desapercibida. El doblete de Messi llegó el 22 de junio de 2026, exactamente 40 años después del histórico doblete de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Un récord positivo... y otro negativo

La jornada dejó también una estadística menos brillante. Antes de marcar sus dos goles, Messi falló un penalti y se convirtió en el jugador con más penas máximas erradas en la historia de los Mundiales, con tres.

El argentino ya había fallado ante Islandia en 2018 y frente a Polonia en 2022. Con el error ante Austria supera los dos penaltis fallados por Asamoah Gyan.

Participación decisiva en la historia de Argentina

MisterChip también destacó el peso de Messi en la trayectoria mundialista de la selección argentina. Entre goles y asistencias, el rosarino ha participado directamente en el 17% de todos los tantos marcados por la Albiceleste en la historia de los Mundiales.

Además, con cinco goles en los dos primeros encuentros del torneo, se une a una lista muy exclusiva en la que figuran Guillermo Stábile (1930), Sándor Kocsis (1954), Just Fontaine (1958) y Harry Kane (2018).

Por si fuera poco, los seis últimos goles consecutivos de Argentina en los Mundiales también llevan la firma de Messi, una marca que iguala los registros logrados por Eusébio, Paolo Rossi, Salenko y Enner Valencia.

A sus 39 años, Messi sigue pulverizando récord tras récord. Y, a juzgar por la reacción de MisterChip, ni siquiera los mayores especialistas en estadísticas son capaces de encontrar precedentes para lo que está haciendo el argentino en este Mundial.