Luis de la Fuente sobre Mikel Merino: "Si hace falta, iría a recogerle en brazos a su casa"

El seleccionador Luis de la Fuente ha calificado el encuentro contra Portugal como "un partidazo de los dos equipos" y ha remarcado la importancia de los jugadores que salen del banquillo, en referencia a Mikel Merino, el autor del gol, y a Ferrán Torres, el asistente, ambos habían salido pocos minutos antes del gol.

"Como bien hablamos en la previa, era una final anticipada, como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, demostrando los dos las ganas de ganar. Hemos hecho un partido muy completo. Los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y nos han dado esa energía para poder culminar el partido", ha dicho en la rueda de prensa posterior.

Si hace falta, iría a recogerle en brazos a su casa

Cuando ha tenido la última charla con Merino antes de saltar al campo, el técnico riojano lo único que le ha transmitido que "juegue como siempre, acompañando el medio campo, a la media punta y a la delantera y que llegáramos todo lo que pudiera llegar".

En la rueda de prensa ha tenido unas bonitas palabras de afecto hacia él: "Yo llegué a decir incluso algo más: que si hace falta, iría a recogerle en brazos a su casa. Y es verdad. Mikel ha sido un jugador grandioso, fantástico, excepcional. Un top mundial de los mejores del mundo en su posición".

Sobre Rodri y Lamine Yamal

El seleccionador se ha deshecho en elogios hacia los 26 futbolistas que están convocados, porque son un grupo "solidario, implicado, generoso y lleno de valores, además de con un talento excepcional", lo que los hace "una coctelera" perfecta que compite hasta el final. En concreto, de Rodri ha dicho que es "el fato de este equipo y el mejor del mundo en su posición".

De Lamine Yamal, que hoy no ha marcado ni asistido, el seleccionador español ha expresado que "seguramente haya hecho uno de los partidos más importantes de su vida" y que le ha servido para trabajar "muchísimo".

No importa el rival de cuartos

Sobre el rival de cuartos de final, Bélgica o Estados Unidos, ha asegurado que no importa porque la Selección tiene "mucha confianza y mucha seguridad". A su juicio, el equipo la Roja tiene "muchos ingredientes y condición" para que el resto piense que es el rival a batir. "El partido de hoy ha sido excepcional", ha añadido.