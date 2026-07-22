El lado más humano de la Roja contado por quienes siempre estuvieron a su lado: "Saber que tu mejor amigo es el campeón del mundo es algo increíble"

La segunda estrella de la selección española también pertenece, en parte, a quienes acompañaron a los futbolistas cuando todavía eran niños, cuando las lesiones, las dudas o los momentos complicados parecían más presentes que la gloria.

En Radioestadio Noche, Raúl Granado reunió a tres personas fundamentales en la trayectoria de varios de los nuevos campeones del mundo: Emilio Carril, amigo de la infancia de Borja Iglesias; Félix Tainta, representante de Nico Williams; y Raúl Muñoz, uno de los primeros entrenadores de Ferran Torres.

Todos coincidieron en una idea: el Mundial es el premio a muchos años de trabajo, perseverancia y apoyo incondicional.

"Saber que tu mejor amigo es campeón del mundo es algo increíble"

Emilio Carril conoce a Borja Iglesias desde que ambos eran niños en Santiago. Su amistad comenzó casi por casualidad durante una actividad extraescolar, cuando los dos se quedaron sin pareja y decidieron hacer equipo juntos. Tres décadas después, uno de ellos es campeón del mundo.

Carril reconoció que todavía les cuesta asimilar lo conseguido por el delantero español y explicó que la felicidad continúa siendo "inmensa" días después de la final. Aunque no pudo viajar por motivos laborales, siguió muy de cerca el torneo y confesó la envidia que sintió al ver a otros amigos presentes en el estadio.

El amigo del delantero recordó que Borja ya destacaba desde pequeño por encima del resto, aunque admite que nadie podía imaginar hasta dónde llegaría. También evocó aquellas tardes en las que ambos imitaban a Fernando Torres, el gran ídolo de infancia del atacante.

Más allá del futbolista, Carril quiso destacar la persona que hay detrás del campeón del mundo. Aseguró que su calidad humana es excepcional y valoró especialmente que nunca haya tenido miedo a expresar públicamente sus opiniones sobre cuestiones sociales.

Además, explicó que el delantero sigue siendo una persona con múltiples inquietudes, muy vinculada a la música y a otros intereses alejados del fútbol, una personalidad que, según afirmó, le permite afrontar cualquier reto con éxito.

El año más difícil de Nico Williams terminó con un Mundial

El representante de Nico Williams confesó que todavía está "macerando" todo lo vivido tras el título mundial y pidió dar el valor que merece a una selección que conquistó el torneo con una autoridad poco habitual.

Tainta destacó que España ganó todos sus partidos, apenas recibió un gol en todo el campeonato y logró el título sin necesidad de disputar ninguna prórroga, una trayectoria que considera extraordinariamente difícil de repetir.

Sobre Nico Williams, explicó que el extremo llegó al Mundial después de un año y medio muy complicado. Recordó que atravesó momentos muy duros, especialmente tras lo ocurrido en Uruguay, cuando incluso existía la posibilidad de abandonar la concentración. Sin embargo, decidió quedarse, trabajar y esperar su oportunidad.

El representante considera que las actuaciones del futbolista en los últimos encuentros del campeonato demostraron el verdadero nivel de Nico Williams y subrayó que su entrada en la final cambió el ritmo del partido.

Respecto al futuro, rechazó cualquier precipitación y aseguró que el objetivo inmediato pasa por descansar y desconectar después de dos temporadas extraordinarias, en las que el jugador ha enlazado el título europeo con el Mundial.

También reflexionó sobre la necesidad de proteger a futbolistas tan jóvenes frente a la enorme presión mediática. Según explicó, muchas veces se olvida que, pese a su éxito deportivo, siguen siendo chicos de apenas veinte años que necesitan equivocarse para seguir creciendo.

"El trabajo siempre tiene su recompensa"

Raúl Muñoz entrenó a Ferran Torres desde que tenía apenas seis años en la cantera del Valencia y no ocultó el orgullo que sintió al verlo convertirse en el héroe de la final.

El técnico recordó que Ferran siempre destacó por su capacidad de sacrificio, su ambición constante y sus ganas de seguir aprendiendo. Aunque compartió vestuario con una generación repleta de talento, considera que el actual delantero de la selección siempre mostró unas cualidades especiales.

Muñoz explicó que empezó a creer realmente en las posibilidades de Ferran cuando debutó con el primer equipo del Valencia en Mestalla, aunque recordó que el camino hacia la élite depende de muchos factores más allá del talento.

También quiso poner en valor la fortaleza mental del futbolista durante los momentos más complicados de su carrera. En su opinión, el apoyo de las personas cercanas y la insistencia del propio jugador fueron decisivos para recuperar la confianza y alcanzar este éxito.

El entrenador cree que los campeones todavía no son plenamente conscientes de la dimensión de lo conseguido y afirmó que este Mundial ya forma parte de la historia del fútbol español para siempre.