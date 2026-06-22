La increíble historia de Beiranvad, el héroe de Irán ante Bélgica: tiene un récord Guinness y fue pastor antes que portero

Alireza Beiranvand se ha convertido en el héroe de Irán tras el empate ante Bélgica tras realizar la que es, hasta el momento, la mejor parada de todo el Mundial 2026. Fue el mejor jugador del equipo y del partido, ya que mantuvo la portería a cero durante todo el encuentro y mantiene las esperanzas vivas de su selección, que en estos momentos va segunda en la clasificación de su grupo.

Si bien, para llegar a ser portero de Irán, Beiranvand ha pasado toda una vida de obstáculos y dificultades. Nació el 21 de septiembre de 1992, en el seno de una familia nómada de la región de Lorestan. Si bien, para llegar donde está hoy, tuvo que superar todo tipo de obstáculos y dificultades, entre ellos, la negativa de su propio padre.

Huyó de su casa y tuvo que vivir en la calle

Beiranvand tenía claro que quería ser futbolista. Sin embargo, tenía que dedicarse a pastorear el ganado, el sustento de su familia, ya que era el hijo mayor. Si bien, el fútbol no se le iba de la cabeza y en sus ratos libres practicaba el Dal Paran, un juego típico iraní de lanzamiento de piedras. Él, por entonces, no se imaginaba lo que supondría esta habilidad en su vida.

Cuando su familia dejó de ser nómada y se asentó en Luristán, Beiranvand comenzó a jugar al fútbol en el equipo local, aunque lo hizo como delantero. Una lesión de un compañero le puso en la portería, que no abandonaría jamás. Si bien, su padre no quería que fuera futbolista y le rompía los guantes y las botas.

Así que con 15 años tomó una drástica decisión que cambiaría su vida: pidió dinero a un familiar y se fue a Teherán, donde le ofrecieron jugar en un equipo. Sin embargo, no podía pagar el dinero que le pedían, así que tuvo que trabajar como barrendero, de lavacoches, vendedor de comida ambulante... E incluso dormía en la calle.

Finalmente pudo formar parte del equipo, aunque lo combinaba con un trabajo en una fábrica para poder costearse la vida. En el 2010 debutó de manera oficial con el Naft Teherán y se consolidó en el Persépolis. Dio el salto a Europa y jugó en clubes portugueses y a los 21 años ya era el portero titular de Irán.

El récord Guinness y la parada a Cristiano Ronaldo

A sus 33 años tiene un buen palmarés y está considerado como el mejor portero de Irán de la historia. Además, ostenta un récord Guinness gracias a ese juego de lanzar piedras. A día de hoy es el portero que ha realizado el saque de mano más largo del mundo, una distancia de 61,02 metros. Lo hizo en 2016 en un partido contra Corea del Sur.

Si en el Mundial 2026 su nombre está en los titulares por la parada a De Bruyne, en el Mundial de Rusia 2018, también resonó su nombre tras pararle un penalti a, nada más y nada menos, que a Cristiano Ronaldo. Era el primer penalti que fallaba el astro portugués en una Copa del Mundo. Además, gracias a esa atajada, el encuentro terminó 1-1