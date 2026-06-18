Hernán Casciari presenta 'Mi padre hablaba cada cuatro años': "Un podcast perfecto para escuchar en este clima mundialista"

'Mi padre hablaba cada cuatro años' es el nuevo estreno de Onda Cero Podcast, una historia escrita por Hernán Casciari y basada en sus recuerdos de infancia. En ella relata cómo su padre se transformaba cada vez que se celebraba un Mundial de fútbol: pasaba de ser un hombre muy tímido y poco cariñoso a protagonizar momentos de gran emoción, hasta el punto de darle a su hijo su primer abrazo durante un partido.

Carlos Alsina ha conversado con el autor argentino sobre este proyecto. Casciari se ha mostrado muy satisfecho con el resultado de los seis episodios de 8 o 9 minutos que componen el podcast. "Es muy hermoso", ha afirmado. A lo largo de la serie se recrean los seis Mundiales que pudo vivir junto a su padre, mientras el protagonista, el pequeño Hernán, va creciendo y evolucionan tanto la relación con su familia como la sociedad que le rodea.

En el podcast participa el periodista argentino Víctor Hugo Morales como relator de los acontecimientos deportivos, además de otros actores cuyo trabajo Casciari ha querido agradecer y elogiar. "Todo el mundo ha cobrado, incluso mi madre", ha bromeado.

El escritor ha explicado que su padre pertenecía a una generación de hombres para quienes mostrar emociones era algo difícil. "Los varones de los 70 estaban incapacitados para cualquier tipo de emoción porque lo entendían como algo femenino", ha señalado. "Yo de pequeño solamente veía a mi padre tener emociones durante instancias decisivas del deporte".

Yo de pequeño solamente veía a mi padre tener emociones durante instancias decisivas del deporte

También ha contado que su padre no veía con buenos ojos que se dedicara a una profesión que consideraba poco masculina como la escritura. Por eso, durante una etapa de su vida decidió escribir sobre deportes: "para que él entendiera que aquello me interesaba".

El tercer capítulo del podcast aborda una de las anécdotas más recordadas de su infancia: la búsqueda del cromo más difícil del Mundial España 82, el de Paolo Rossi. Casciari recuerda que llegó a gastarse el equivalente a "un sueldo de un padre" intentando conseguirlo, lo que le costó una importante bronca por parte de su madre.

Al hablar de la educación de sus hijas, ha reconocido que ha intentado no parecerse a su padre y mostrarse más abierto emocionalmente. Una de ellas estudia actualmente Literatura Inglesa en Londres y comparte con él muchas aficiones. Sin embargo, se pregunta si, de alguna manera, está reproduciendo los mismos patrones familiares: "No sé si ella estudia eso para tener una buena relación conmigo; no sé si estoy repitiendo el patrón".

Tras la muerte de su padre, su relación con el fútbol también cambió. Aunque asegura que no tiene un interés especial por este deporte, sigue viéndolo. "Ahora miro el Mundial y siento que no puedo perderme ningún partido, siento que hay un mandato de mi padre para hacerlo", ha confesado.

Ahora miro el Mundial y siento que no puedo perderme ningún partido, siento que hay un mandato de mi padre para hacerlo

Según el escritor, este podcast está pensado "exactamente para escucharlo en este clima mundialista" y para percibir esa relación especial que se establece entre padres e hijos durante estas fechas, cuando el fútbol se convierte casi en un ritual compartido.

Para finalizar la entrevista, Casciari mostró además su confianza en el papel de la selección española en el Mundial de 2026. "El primer partido no cuenta nada", afirmó.