Un grupo de encapuchados agrede a varios militares que veían la final del Mundial en un bar de Navarra

La Guardia Civil está investigando la agresión de 10 encapuchados a un grupo de militares que veían la final del Mundial en un bar en la localidad navarra de Berriozar. Según fuentes de la Benemérita, los agresores usaron barras y porras extensibles para atacar y causaron daños en la cristalería y el mobiliario del local.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:15 horas. A ese bar suelen acudir normalmente militares procedentes del cuartel de Aizoain. Anoche, como en otras ocasiones, quedaron para ver el partido de la Selección. De repente y "a la voz de tres", un grupo de 10 encapuchados entró al local y se dirigió expresamente a la mesa de los militares, tal y como se ve en el vídeo grabado por la cámara de seguridad del local.

Todavía no hay detenidos

Las mismas fuentes han confirmado a EFE que al menos tres de los militares resultaron heridos; en concreto, uno de ellos presenta una herida en la cabeza, además de varias costillas rotas. También una mujer presenta una nasal, porque además de los militares, una docena de personas presenta heridas de diversa consideración. Algunas fueron atendidas en el lugar y otras fueron llevadas a un centro sanitario.

Por el momento no hay ningún detenido, porque el grupo de encapuchados huyó del lugar. Los agredidos han presentado denuncias y, al ser un delito contra efectivos militares, todo apunta a que será la policía judicial de la Guardia Civil la que se va a encargar de la investigación.

El PP critica el "silencio cómplice" de las autoridades forales

La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra no se ha pronunciado al respecto. En un mensaje en su perfil de X, ha destacado el "esfuerzo y trabajo de equipo" y ha animado a celebrar la victoria. El que sí se ha pronunciado es el vicepresidente primero del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha mostrado la "condena más absoluta" a la agresión.

"En una noche de felicidad y convivencia sobran las expresiones de violencia e intolerancia", ha dicho. Ha señalado que "Navarra vibra con la victoria de la selección española hoy desde el entusiasmo y también desde el respeto". "Sobran los impresentables y violentos", ha expuesto.

Por su parte, el presidente del PP de Navarra, Javier García, ha calificado de "lamentable" y "bochornoso" el ataque y ha cargado contra las instituciones forales por su "silencio cómplice". "Lo sucedido ayer es vergonzoso, es bochornoso, es lamentable, como también lo es el silencio cómplice de quienes gobiernan, con quienes todavía no han condenado al terrorismo de ETA o quienes no han condenado lo sucedido ayer en el ataque ayer en Berriozar. Exigimos una condena clara por parte de todas las instituciones de la Comunidad Foral de Navarra".

Es estremecedor que esto esté pasando en nuestro país

En un vídeo, el líder de los populares navarros ha trasladado el apoyo de su partido a las víctimas y ha exigido "que se trabaje por una convivencia real, y no esa normalidad democrática en la que vive instaurado el Gobierno" de María Chivite "y ella misma".

También se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha lamentado el "ataque salvaje" y espera que "todo el mundo, desde sus respectivos ámbitos políticos, condene algo así". "Es estremecedor que esto esté pasando en nuestro país (...) Es impensable que esto ocurra en Navarra con lo que ha sido siempre. Una Navarra que siempre fue convivencia, buen gusto, clase, empresas, familia", ha trasladado en una visita a Telefónica Dron Center.