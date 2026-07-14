Goleadores del Mundial 2026: así está la clasificación del Pichichi

Solo quedan tres partidos para que acabe el Mundial 2026 y la pelea por la Bota de Oro está que arde. España, Francia, Inglaterra y Argentina son los cuatro equipos clasificados y sus estrellas encabezan la clasificación por el pichichi. Leo Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Jude Bellingham y Mikel Oyarzábal ocupan los primeros puestos.

También se ha colado en los puestos más altos Erling Haaland en su primera participación en un Mundial. Sin embargo, el noruego no podrá ampliar su registro goleador porque su selección cayó en cuartos ante Inglaterra.

Clasificación del Pichichi del Mundial 2026

Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles y 3 asistencias

Leo Messi (Argentina) - 8 goles y 2 asistencias

Erling Haaland (Noruega) - 7 goles y 0 asistencias

Jude Bellingham (Inglaterra) - 6 goles y 1 asistencia

Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles y 1 asistencia

Ousmane Dembélé (Francia) - 5 goles y 2 asistencias

Mikel Oyarzabal (España) - 4 goles y 1 asistencia

¿Qué pasa en caso de empate?

Hay varios jugadores empatados, algo que puede pasar una vez terminado el Mundial. El primer criterio para desempatar es el número de asistencias, por eso Mbappé aparece por delante de Messi o Bellingham por encima de Kane. Si aun así la igualdad persiste, lo siguiente que se tiene en cuenta son los partidos disputados.

Mbappé y Kane tienen a tiro romper una maldición de 1930

Desde el Mundial de 1930 ningún jugador ha ganado la Bota de Oro del Mundial en dos ocasiones. Esto podría cambiar en esta Copa del Mundo. Mbappé ya la ganó en 2022, cuando anotó 8 goles, mientras que Harry Kane la ganó en 2018 con 6 tantos anotados.