Goleadores del Mundial 2026: así está la clasificación del Pichichi

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 está más abierta que nunca. Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi lideran la clasificación con siete goles, aunque el delantero francés ocupa la primera posición gracias a sus dos asistencias.
El criterio de desempate premia primero las asistencias, por eso Mbappé aparece por delante de Haaland y Messi. Por detrás, Harry Kane se mantiene al acecho con seis goles y una asistencia.
Clasificación del Pichichi del Mundial 2026
- Kylian Mbappé (Francia) - 7 goles y 2 asistencias
- Erling Haaland (Noruega) - 7 goles y 0 asistencias
- Lionel Messi (Argentina) - 7 goles y 0 asistencias
- Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles y 1 asistencia
- Ousmane Dembélé (Francia) - 4 goles y 2 asistencias
- Jude Bellingham (Inglaterra) - 4 goles y 1 asistencia
- Mikel Oyarzabal (España) - 4 goles y 1 asistencia
- Julián Quiñones (México) - 4 goles y 1 asistencia
- Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 goles y 1 asistencia
- Vinícius Júnior (Brasil) - 4 goles y 1 asistencia
- Johan Manzambi (Suiza) - 3 goles y 2 asistencias
- Deniz Undav (Alemania) - 3 goles y 2 asistencias
- Cody Gakpo (Países Bajos) - 3 goles y 1 asistencia
- Folarin Balogun (Estados Unidos) - 3 goles y 0 asistencias
- Brian Brobbey (Países Bajos) - 3 goles y 0 asistencias
- Matheus Cunha (Brasil) - 3 goles y 0 asistencias
- Jonathan David (Canadá) - 3 goles y 0 asistencias
- Kai Havertz (Alemania) - 3 goles y 0 asistencias
- Raúl Jiménez (México) - 3 goles y 0 asistencias
- Elijah Just (Nueva Zelanda) - 3 goles y 0 asistencias
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - 3 goles y 0 asistencias
- Ismael Saibari (Marruecos) - 3 goles y 0 asistencias
- Yoane Wissa (RD Congo) - 3 goles y 0 asistencias
¿Cómo se decide la Bota de Oro?
La Bota de Oro se entrega al máximo goleador del Mundial. En caso de empate a goles, el primer criterio de desempate son las asistencias. Si la igualdad continúa, se tiene en cuenta el menor número de minutos disputados.
Con este escenario, Mbappé parte con ventaja en la clasificación, mientras Haaland, Messi y Kane siguen en la pelea por acabar el torneo como máximos goleadores. Mikel Oyarzabal es el máximo goleador de España y principal opción de estar en la parte alta de la lista.