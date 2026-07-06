Goleadores del Mundial 2026: así está la clasificación del Pichichi

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 está más abierta que nunca. Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi lideran la clasificación con siete goles, aunque el delantero francés ocupa la primera posición gracias a sus dos asistencias.

El criterio de desempate premia primero las asistencias, por eso Mbappé aparece por delante de Haaland y Messi. Por detrás, Harry Kane se mantiene al acecho con seis goles y una asistencia.

Clasificación del Pichichi del Mundial 2026

Kylian Mbappé (Francia) - 7 goles y 2 asistencias

Erling Haaland (Noruega) - 7 goles y 0 asistencias

Lionel Messi (Argentina) - 7 goles y 0 asistencias

Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles y 1 asistencia

Ousmane Dembélé (Francia) - 4 goles y 2 asistencias

Jude Bellingham (Inglaterra) - 4 goles y 1 asistencia

Mikel Oyarzabal (España) - 4 goles y 1 asistencia

Julián Quiñones (México) - 4 goles y 1 asistencia

Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 goles y 1 asistencia

Vinícius Júnior (Brasil) - 4 goles y 1 asistencia

Johan Manzambi (Suiza) - 3 goles y 2 asistencias

Deniz Undav (Alemania) - 3 goles y 2 asistencias

Cody Gakpo (Países Bajos) - 3 goles y 1 asistencia

Folarin Balogun (Estados Unidos) - 3 goles y 0 asistencias

Brian Brobbey (Países Bajos) - 3 goles y 0 asistencias

Matheus Cunha (Brasil) - 3 goles y 0 asistencias

Jonathan David (Canadá) - 3 goles y 0 asistencias

Kai Havertz (Alemania) - 3 goles y 0 asistencias

Raúl Jiménez (México) - 3 goles y 0 asistencias

Elijah Just (Nueva Zelanda) - 3 goles y 0 asistencias

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 3 goles y 0 asistencias

Ismael Saibari (Marruecos) - 3 goles y 0 asistencias

Yoane Wissa (RD Congo) - 3 goles y 0 asistencias

¿Cómo se decide la Bota de Oro?

La Bota de Oro se entrega al máximo goleador del Mundial. En caso de empate a goles, el primer criterio de desempate son las asistencias. Si la igualdad continúa, se tiene en cuenta el menor número de minutos disputados.

Con este escenario, Mbappé parte con ventaja en la clasificación, mientras Haaland, Messi y Kane siguen en la pelea por acabar el torneo como máximos goleadores. Mikel Oyarzabal es el máximo goleador de España y principal opción de estar en la parte alta de la lista.