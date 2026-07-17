La FIFA recula: el show del descanso de la final del Mundial no durará 30 minutos

Quedan muy pocas horas para que dé comienzo el partido más importante del Mundial 2026, que enfrentará a las selecciones de España y Argentina para decidir quién bordará una nueva estrella en su camiseta. La final de esta edición será especial ya que, por primera vez en la historia de los mundiales, no solo contará con una ceremonia de apertura, sino también con un gran espectáculo musical durante su descanso.

Nuevamente, en un intento de transformar el fútbol al estilo del deporte estadounidense (sumándose a la controvertida obligatoriedad de las pausas de hidratación, aprovechadas por la organización y las televisiones para introducir bloques publicitarios), la FIFA adopta una costumbre propia de la Super Bowl: el show del medio tiempo.

Este evento estará plagado de estrellas mundiales. En un principio, se rumoreaba que el intermedio podría superar con creces los 15 minutos que dictamina la normativa reglamentaria, teniendo en cuenta los tiempos que exigen el montaje y desmontaje del escenario en el césped, sumados a la propia duración del espectáculo.

¿Cuánto durará el show del descanso de la final de la Copa del Mundo 2026?

El periodista Rafa Fernández ha confirmado en Onda Cero que la FIFA ha decidido atajar los rumores de un parón de 30 minutos que amenazaba con enturbiar este inédito formato. Para ello, el organismo se ha puesto en contacto con las federaciones de España y Argentina para fijar la duración definitiva.

La FIFA ha ratificado que el descanso durará un total de 17 minutos, de los cuales seis se invertirán estrictamente en las labores de montaje y desmontaje de la estructura. Por tanto, el show en sí se verá reducido y concentrado en un bloque de 11 minutos. Con este ajuste, el descanso de la final tan solo se excederá en dos minutos respecto al tiempo de una pausa convencional.

El elenco de artistas para la final en el MetLife Stadium

Este domingo 19 de julio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey será el epicentro mundial de la música y el deporte. En el show actuarán estrellas globales como Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber y Burna Boy. Junto a ellos estará el director Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

También participarán el coro PS22 junto a Coldplay, Ghetto Kids, Emmanuel Kelly e incluso contará con la presencia de algunos personajes míticos de Barrio Sésamo. Una amplísima mezcla de estilos musicales y espectáculo que se verá concentrada en apenas 11 minutos de actuación.

Este espectacular show servirá para apoyar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa de carácter social con la que la organización pretende recaudar 100 millones de dólares para mejorar el acceso a la educación y al fútbol de los jóvenes en situación vulnerable en todo el mundo.