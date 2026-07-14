El exfutbolista Luis Fernández valora en Onda Cero el España - Francia: "Va a ser un partido muy complicado y muy difícil"

Con motivo del España-Francia de semifinales del Mundial 2026, el exfutbolista Luis Fernández ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para hablar sobre el encuentro. Nació en Tarifa (Cádiz), pero se formó y triunfó en Francia, en concreto en el PSG, y ganó como jugador de la selección gala la Eurocopa de 1984.

Después de ser una de las figuras clave del fútbol francés de los años 80 -disputó 60 partidos con la selección y marcó seis goles-, pasó a los banquillos, y dirigió al PSG, al Athletic Club, al Betis o al Espanyol, entre otros.

Fernández lo tiene claro y no cree que el España-Francia sea la final anticipada del Mundial, porque Inglaterra está jugando "bastante bien", gracias, sobre todo, a Jude Bellingham y Harry Kane. Sobre el partido, ha ensalzado las cualidades de Francia, que está "en unas condiciones más fuertes" que España, ya que tiene "un poderío extraordinario que no tiene" la Roja.

Aun así, ha asegurado que desde Francia tienen "mucho respeto" a España y cree que va a ser "un partido muy complicado", porque no hay que olvidar que la Roja es la última campeona de Europa y ha ganado a los galos en los dos últimos encuentros. Además, solo hay que fijarse en el último partido contra Bélgica: "Va a ser un partido muy complicado y muy difícil".

De la Selección Española, el exfutbolista ha destacado el papel de Rodri y Dani Olmo en el Mundial, que le están "impresionando". Aun así, no cree que España vaya a encerrar a Francia en su propio campo, porque los galos tienen "jugadores rápidos" -en concreto los cuatro delanteros- para buscar rápido la espalda. "Cuidado con dejar muchos espacios", ha advertido.

Ni Pedri ni Lamine están en su mejor nivel

Por su parte, sobre Pedri, Luis Fernández ha sido claro: "No está haciendo una gran competición, no está al nivel de Olmo y Rodri", y cree que va a volver a jugar de inicio Fabián Ruiz.

Preguntado por quién va a tener un "papel más decisivo" en el partido, si Mbappé o Lamine Yamal, el exfutbolista no ha dudado: "Mbappé está jugando de una forma formidable, es un líder y está dando la cara y haciendo cosas con y sin balón". Por contra, Lamine aunque está "bien", le falta finalizar. "No ha vuelto al 100%".

Respeto para Deschamps y para De la Fuente

Tras escuchar lo que ha dicho Didier Deschamps, el seleccionador de Francia en rueda de prensa, que ha dado por favorita a España, Luis Fernández ha pedido "respeto" para él y se ha mostrado indignado por las críticas que recibe, a la par que ha recordado los títulos e hitos que ha logrado al frente de la selección.

Aunque Fernández se ha inclinado por Francia como vencedora del partido, ha augurado un "partido bonito" y ha alabado la gestión de Luis de la Fuente, que ha hecho cosas muy grandes al frente de la Roja, como los títulos de la Nations o la última Eurocopa.