Este es el jugador más veterano del Mundial 2026: disputará su primera Copa del Mundo con 43 años

Algunos jugadores, como el buen vino, se revalorizan con el paso del tiempo. El presente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá podría catalogarse como uno de los más longevos, con un alto ratio de leyendas que rozan, y en algún caso superan, los 40 años.

La lista está compuesta por nombres llamativos como Cristiano Ronaldo (41), Guillermo 'El Memo' Ochoa (40), Luka Modric (40), Edin Dzeko (40) o Manuel Neuer (40), pero hay un nombre que destaca por encima del resto, a pesar de ser un desconocido para la mayoría de los terrestres. Se llama Craig Gordon, es escocés y con 43 años disputará su primer Mundial de fútbol.

Mejor tarde que nunca

La selección de Escocia tratará de hacerse con un puesto en los dieciseisavos de final en uno de los grupos más igualados. En frente tendrá a Marruecos, semifinalista el pasado campeonato, la Brasil de Carlo Ancelotti y la selección de Haití, la cenicienta del grupo C.

Para lograr dicho objetivo ha convocado a uno de sus veteranos, el guardameta Craig Gordon. El portero del Hearts continúa siendo importante en su club; de hecho, ha estado a apenas unos minutos de conseguir el título liguero escocés. Su buen hacer en la portería le ha valido la convocatoria con la selección de su país.

A los 43 años disputará su primer Mundial, lo que demuestra la teoría de que las oportunidades tardan en llegar y es mejor tarde que nunca. Aun así, tendrá un duro competidor en el puesto, pues el cancerbero titular suele ser Angus Gunn y están en un grupo en el que cada punto puede valer oro.

En el caso de debutar, se convertiría en el segundo futbolista más longevo en disputar un Mundial, por debajo del también guardameta egipcio Essam El-Hadary, que disputó el Mundial de Rusia en 2018 con 45 años y 161 días.