Los 10 jugadores más veteranos del Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá va a ser el último baile para muchas de las estrellas que han marcado a toda una generación. Esta edición de la Copa del Mundo va a servir para seguir agrandando su leyenda, pero también para que el gran público se despida de ellos, porque es probable que disputen su último Mundial.

Craig Gordon

El portero escocés Craig Gordon es el futbolista más veterano del Mundial 2026. Detrás de este dato hay una historia increíble: a pesar de su veteranía -tiene 43 años- y de los 83 partidos internacionales a su espalda, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México es el primero que va a disputar.

Su trayectoria está vinculada al Hearts, equipo donde jugó entre el 2001 y 2007 siendo uno de los pilares del equipo. Después pasó al Sunderland, donde estuvo cinco temporadas y su traspaso fue el más caro, en lo que a porteros se refiere. Luego pasó dos años sin equipo, recuperándose de lesiones e, incluso, como comentarista de partidos.

En 2014 regresó al fútbol profesional. Fichó por el Celtic, equipo con el que logró seis ligas, cinco Copas de la Liga y tres Copas de Escocia. Desde 2020 milita en el Hearts, equipo que le dio su primera oportunidad. Con la selección debutó en 2004 y tras un parón de cuatro años sin convocar por lesiones volvió al combinado nacional. Forma parte del Registro de Honor Internacional de Escocia, formado por los jugadores con más de 50 internacionalidades.

Cristiano Ronaldo

El astro portugués es el segundo jugador más veterano del Mundial 2026. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo va a disputar su sexto y último Mundial, la última danza de uno de los mejores jugadores del mundo. Con 226 internacionalidades y 143 goles es el jugador con más partidos y más goles en la historia.

Cristiano comenzó su carrera en el Sporting de Lisboa, donde estuvo una temporada. Su deslumbrante nivel le valió para dar el salto a la Premier. Con el Manchester United ganó tres Premier League, una Champions y un Mundial de Clubes, además del Balón de Oro de 2008.

Llegó al Real Madrid tras conseguir este galardón y en el club blanco agrandó su leyenda tras conquistar cuatro Champions, dos Ligas, dos Copas del Rey y tres Mundiales de Clubes, además de cuatro balones de oro. Además. es el máximo goleador del equipo con 450 goles.

Del club merengue pasó a la Juventus, donde en tres temporadas ganó dos Scudettos, una Supercopa y una Copa de Italia. Regresó al United durante un año, un regreso sentimental, porque no ganó títulos, y después llegó al Al-Nassr, donde milita actualmente. Con la Selección portuguesa ha conquistado una Eurocopa, pero el Mundial se le resiste. La máxima andadura que ha logrado con el equipo luso son los cuartos de final en 2010, 2018 Y 2022. El de 2026 será su última oportunidad para conquistar el único título que le falta a una carrera gloriosa.

Guillermo Ochoa

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será especialmente especial para Guillermo 'Memo' Ochoa, que a sus 40 años y tras ser el mejor portero de la historia de México, el guardameta se va a retirar en casa. Su trayectoria empezó en Club América, donde estuvo siete años. Sus buenas actuaciones defendiendo la portería le valieron para ser nominado al Balón de Oro.

En 2011 dio el salto a Europa, en concreto a la Ligue 1, con el Ajaccio, donde alcanzó su partido 100 en Europa. Luego tuvo un breve paso por España, entre el Granada y el Málaga. Después se fue a la liga belga, con el Estándar de Liège, con el que tuvo un papel determinante al lograr el primer club del equipo desde 1993.

Así volvió a casa, al Club América, por todo lo alto, en una segunda etapa donde no logró títulos, pero le sirvió para mostrar su buen nivel. Desde 2022 ha pasado por varios clubes europeos con el objetivo de llegar en forma para el Mundial 2026. Con su selección va a disputar el sexto Mundial, aunque en los de 2006 y 2010 no jugó ni un minuto.

Luka Modric

La historia del centrocampista croata es una de esas que, no importa las veces que la escuches, siempre te deja con la boca abierta. Cuando tenía seis años, su abuelo fue asesinado por fuerzas serbias, la casa familiar fue incendiada y la familia huyó a la ciudad costera de Zadar. Viviendo en un hotel junto a cientos de otros refugiados, el pequeño Luka practicaba fútbol en los pasillos y en los aparcamientos mientras las bombas caían sobre la ciudad.

El Dinamo Zagreb lo fichó con 16 años y enseguida lo mandó cedido porque dudaban de su complexión física. Llegó al Tottenham y tras un período de adaptación con críticas incluidas acabó siendo uno de los mejores centrocampistas de la Premier. En 2012 llegó al Real Madrid, donde acabaría ganando seis Champions League, cuatro Ligas y dos Copas del Rey. A su marcha en 2025 era el jugador con más títulos en la historia del club blanco, con 591 apariciones.

En 2018 hizo lo que parecía imposible: ganó el Balón de Oro, convirtiéndose en el único jugador entre 2008 y 2021 en conseguirlo que no se llamaba Messi ni Cristiano Ronaldo, el mismo año en que llevó a Croacia hasta la final del Mundial de Rusia. En 2025 puso fin a su etapa de blanco y se marchó al AC Milan, donde sigue haciendo historia.

Con Croacia es el jugador que más veces ha vestido la camiseta, un total de 196 y podría llegar a las 200 si supera la fase de grupos. El de 2026 es su quinto Mundial y buscará repetir la gesta de 2018, cuando llevó a Croacia hasta la final.

Edin Džeko

Edin Džeko nació en 1986 en Sarajevo. Con diez años comenzó en la cantera del Željezničar, el club de su barrio, en una Bosnia que reconstruía su identidad sobre los escombros de la guerra. Pasó por el fútbol checo con el Teplice casi sin que nadie reparara en él, hasta que el Wolfsburg alemán lo lanzó al mapa: fue el segundo máximo goleador de la Bundesliga en 2008/09 con 26 goles, y el primero al año siguiente con 22, llevando al equipo a un título de liga que nadie esperaba.

A partir de ahí recorrió todo el continente europeo: Manchester City, Roma, Inter Milan, Fenerbahçe, Fiorentina, y finalmente el Schalke 04, donde con casi 40 años se convirtió en el goleador de más edad de la historia de la Bundesliga. Con 146 apariciones y 72 goles, es el jugador más internacional y el máximo anotador histórico de Bosnia y Herzegovina. Con Miralem Pjanić retirado, Džeko es el último superviviente activo de la generación dorada que llevó a Bosnia a su único Mundial hasta ahora, el de Brasil 2014. Hasta ahora, Roger Milla era el único jugador de campo en haber participado en un Mundial con más de 40 años.

Manuel Neuer

Manuel Neuer nació en 1986 en Gelsenkirchen y creció en la cantera del Schalke 04. Con 246 porterías en blanco, tiene el récord absoluto de imbatibilidades en la historia de la Bundesliga, y con 374 victorias, también el récord de más triunfos en la competición. En 2014 fue el tercer mejor jugador del mundo en el Balón de Oro — el primer portero en décadas en acercarse tanto al premio.

Después, una serie de lesiones habrían supuesto la retirada de cualquier otro jugador, pero no de Neuer. De hecho, anunció que dejaba la selección en 2024, con 124 internacionalidades acumuladas. Sin embargo, con Marc-André ter Stegen lesionado y la selección necesitada de su figura, Nagelsmann llamó a Neuer de vuelta y lo confirmó como titular indiscutible para el Mundial. Con 40 años, si Neuer juega el partido inaugural ante Curazao el 14 de junio en Houston, superará a Lothar Matthäus como el jugador de campo alemán más veterano en disputar una gran competición.

Vozinha

La historia de Josimar Dias, más conocido como Vozinha, comienza en Mindelo, una ciudad portuaria de Cabo Verde. Nacido el 3 de junio de 1986, este guardameta caboverdiano defiende hoy los palos del G. D. Chaves en la Segunda División de Portugal. Comenzó su carrera profesional en el Batuque FC en 2007, donde permaneció cuatro temporadas. Después pasó por el CS Mindelense, por el fútbol angolano con el Progresso do Sambizanga y dio el salto a Europa con el Zimbru Chișinău de Moldavia.

Tras unas temporadas en este club, firmó con el Gil Vicente portugués y al año siguiente se marchó al AEL Limassol de Chipre, donde jugó cinco temporadas —hasta 2022— antes de recalar en el FK AS Trenčín de Eslovaquia. Luego jugó en Chipre y Eslovaquia, antes de llegar a Portugal.

Con Cabo Verde debutó en 2012 y ayudó a conseguir la histórica clasificación de su selección en la Copa África de 2013. Desde entonces, ha sido una pieza clave del combinado nacional y a sus 39 años será el encargado de defender la meta de su país frente a Uruguay y España.

Fernando Muslera

Fernando Muslera es uno de los porteros más emblemáticos del fútbol sudamericano de su generación. Nacido en Uruguay desarrolló su carrera en Montevideo Wanderers, pasó brevemente cedido por Nacional, dio el salto a Europa con S.S. Lazio (2007-2011, equipo con el que ganó la Copa de Italia y la Suepercopa, y alcanzó el estatus de leyenda en Galatasaray, donde jugó entre 2011 y 2025 y conquistó ocho Ligas turcas, cinco Copas de Turquís y seis Supercopas de Turquía.En 2025 fichó por Estudiantes de La Plata.

Con su selección fue titular en los Mundiales de 2010, 2014 y 2018 y ganó la Copa América en 2011. Su actuación más recordada es el partido de cuartos contra Argentina, cuando paró el penalti lanzado por Carlos Révez, en la tanda decisiva. En el Mundial 2022 fue titular durante la fase de grupos. Su experiencia, liderazgo y confianza le ha hecho merecedor de la convocatoria en 2026 a sus casi 40 años.

Yūto Nagatomo

Yūto Nagatomo es uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de Japón. El lateral izquierdo inició su carrera profesional en FC Tokyo antes de dar el salto a Europa. Su trayectoria incluye etapas en Cesena, el Inter de Milán, el Galatasaray y el Olympique de Marsella. Su periodo más exitoso se corresponde con sus años en el Inter, donde conquistó la Coppa Italia (2010-11) y fue durante años uno de los laterales asiáticos más reconocidos del fútbol europeo.

Con la selección japonesa ha construido un legado aún mayor. Debutó en 2008 y ha superado las 140 internacionalidades, situándose entre los jugadores con más partidos en la historia de Japón. Con su convocatoria para el Mundial 2026 va a convertirse en el primer jugador japonés en disputar cinco Mundiales consecutivos.

Su presencia en este Mundial es especial porque después de Qatar 2022 empezó a dejar de ser convocado y muchos creían que ya había acabado su trayectoria internacional, pero el seleccionador Hajime Moriyasu ha asegurado que sigue siendo una pieza fundamental.

Hernán Galíndez

Hernán Galíndez es uno de los casos más singulares del fútbol sudamericano. Nacido en Rosario (Argentina) en 1987, desarrolló gran parte de su carrera en Ecuador hasta nacionalizarse y convertirse en internacional con la selección ecuatoriana. Tras formarse en Rosario Central y pasar por Quilmes, jugó nueve temporadas en Universidad Católica, donde disputó más de 300 partidos entre 2012 y 2021.

Posteriormente, jugó en Universidad de Chile, conquistó la liga ecuatoriana con Aucas en 2022 —el primer campeonato nacional de la historia del club— y desde 2024 defiende la portería de Huracán.

Con la selección de Ecuador debutó en 2021, relativamente tarde para un internacional, pero rápidamente se ganó la confianza del cuerpo técnico. Ha superado la treintena de partidos con la Tri y participó en 2021 y 2024 en la Copa América, además de en el Mundial de Qatar en 2022, donde fue titular en los tres partidos de la fase de grupos, convirtiéndose, además, en el primer portero nacionalizado en jugar una copa del mundo.