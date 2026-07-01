España ya conoce al árbitro de su duelo ante Austria: Glenn Nyberg será el encargado de impartir justicia

España ya está más que preparada para su partido de dieciseisavos de final, que se disputará mañana jueves a las 21:00 horas. En frente estará la selección de Austria, con nombres propios como Sabitzer, Alaba o Arnautovic, que ha conseguido quedar segunda de grupo tras su empate a 3 contra Argelia.

Ambas selecciones lucharán por hacerse un hueco en los octavos de final, que se disputarán el próximo lunes contra el ganador del Portugal - Croacia.

Un colegiado sueco que nunca ha arbitrado a la selección

Para el partido entre España y Austria, la FIFA ha designado al árbitro sueco Glenn Nyberg, un colegiado que lleva siendo árbitro internacional FIFA desde 2016 y que ya ha dirigido dos encuentros en este Mundial; Ghana 1-0 Panama y Curazao 0-2 Costa de Marfil y fue uno de los designados para la Eurocopa de 2024.

Con el seleccionador Luis de la Fuente ya se ha cruzado en el pasado. Fue en la derrota española ante Portugal en las semifinales de la Euro sub 21 de 2021, con Cucurella y Zubimendi en el equipo. Anteriormente, en septiembre de 2017, pitó la victoria en Estonia por 0-1 de una selección entrenada por Celades en la que estaban piezas importantes del combinado nacional como Rodri, Merino, Oyarzabal y Unai Simón.

Además, en su amplia trayectoria, ha sido árbitro en 17 ocasiones en la Champions League. En esta última edición ha arbitrado cinco partidos, dos a equipos españoles como el FC Barcelona o el Atlético de Madrid, con victoria para los culés frente al Newcastle y empate para los rojiblancos contra el Brujas.

Su hito en esta competición fueron los cuartos de final entre el Arsenal y el Bayern de Múnich en el curso 2023/2024. También ha estado presente en otras competiciones europeas como la Europa League o la Conference League, además de arbitrar regularmente en la liga sueca.

Los dos árbitros asistentes también son suecos, mientras que el cuarto árbitro es de Mauritania y el árbitro reserva de Camerún.

Solo importa ganar

La selección española tiene como objetivo conseguir esa codiciada plaza en los octavos de final. En el caso de vencer a Austria, se verían las caras con la Portugal de Cristiano o la Croacia de Modric.