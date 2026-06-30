En directo, Francia - Suecia: llega el turno de Mbappé, que busca pasar a octavos del Mundial 2026

Didier Deschamps: "Me tuve que ir por mi bienestar y el de la selección"

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha asegurado que está "bien" después de tener que dejar la concentración en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por el fallecimiento de su madre, decisión que tomó por su "bienestar y el del equipo", y advirtió, de cara al duelo de este martes en los dieciseisavos de final ante Suecia, que no deben ponerse "nerviosos porque no haya una segunda oportunidad".

"Estoy bien, me viene bien tener algo que me mantenga ocupado desde que regresé. He retomado mis funciones y todo salió bien en el tercer partido. Personalmente, obviamente es muy difícil, pero tuve que irme por mi propio bienestar y el de la selección francesa", señaló Deschamps en rueda de prensa.