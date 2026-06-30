En directo, Francia - Suecia: llega el turno de Mbappé, que busca pasar a octavos del Mundial 2026
Francia busca pasar a octavos de final, donde se enfrentaría a la revelación del Mundial, Paraguay. Para ello tiene que superar a Suecia.
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Didier Deschamps: "Me tuve que ir por mi bienestar y el de la selección"
El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha asegurado que está "bien" después de tener que dejar la concentración en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por el fallecimiento de su madre, decisión que tomó por su "bienestar y el del equipo", y advirtió, de cara al duelo de este martes en los dieciseisavos de final ante Suecia, que no deben ponerse "nerviosos porque no haya una segunda oportunidad".
"Estoy bien, me viene bien tener algo que me mantenga ocupado desde que regresé. He retomado mis funciones y todo salió bien en el tercer partido. Personalmente, obviamente es muy difícil, pero tuve que irme por mi propio bienestar y el de la selección francesa", señaló Deschamps en rueda de prensa.
Ya están los jugadores en el estadio
Es la primera vez que se cruzan en un Mundial
Aunque Suecia ya derrotó a Francia en la fase de grupos de la EURO 2012, con un golazo de tijera de Zlatan Ibrahimovic, y en la misma fase del torneo continental en 1992, en la que era anfitriona, frenó a 'Les Bleus' con un 1-1. Si bien, el partido de hoy es el primero en un Mundial.
La última vez que se enfrentaron Francia y Suecia fue en 2020
Francia y Suecia no se ven las caras desde la Liga de Naciones de 2020. En aquella ocasión, los franceses se impusieron en ambos duelos por 4-2 y 0-1.
También se conoce el once de Suecia
Estos son los once jugadores elegidos por Suecia para el partido
Ya se conoce el onde inicial de Francia
Este es el once elegido por Didier Deschamps para el partido de dieciseisavos.
Francia defiende su estatus por los octavos
Las selecciones de Francia y Suecia se enfrentan este martes en dieciseisavos del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, duelo en el que los galos, con un amenazante potencial ofensivo, buscan hacer valer su condición de favoritos ante un combinado escandinavo sin complejos, aunque con altibajos en un torneo que se pone serio.
Tras superar la fase de grupos con tres contundentes triunfos -la última vez que lo logró fue cuando levantaron el trofeo en 1998-, 'Les Bleus' inician el verdadero camino hacia el título con un aparente margen de mejora respecto a su juego. Ahora el torneo se pone serio y cualquier error o mala decisión puede costar muy caro, en el lado del cuadro plagado de potencias y candidatas europeas.