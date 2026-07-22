La curiosa trayectoria de Luis de la Fuente en la Selección Española: de responder a un anuncio en el periódico a ganar la Copa del Mundo

El 19 de julio de 2026, Luis de la Fuente ingresó en el selecto olimpo de entrenadores capaces de añadir a su palmarés la prestigiosa Copa del Mundo. En España, tan solo Vicente del Bosque podía presumir de semejante hito hasta la fecha; a nivel internacional, únicamente 22 técnicos en toda la historia del fútbol han logrado tal hazaña.

El preparador riojano ya puede presumir de haber conquistado todos los títulos posibles a nivel de selecciones: la UEFA Nations League, la Eurocopa y el Mundial, todo ello en menos de cuatro años. Sin embargo, el camino hasta la cima no estuvo exento de dificultades para un técnico que comenzó su andadura en los banquillos hace casi tres décadas.

Los inicios de Luis de la Fuente en los banquillos

Luis de la Fuente Castillo colgó las botas en 1994 a causa de las continuas lesiones de rodilla, tras haber disputado 254 partidos en Primera División, 10 de Copa de la UEFA y tres de Copa de Europa. Apenas tres años después tomó la decisión de iniciar su carrera como entrenador al frente del Club Portugalete.

Tras dirigir a los juveniles del Athletic Club, recaló en el Deportivo Alavés en julio de 2011. Su etapa en Segunda B no dio los frutos esperados y acabó siendo destituido en octubre, cuando el equipo vitoriano ocupaba la octava posición del Grupo II.

Transcurrieron los meses sin que ningún club contactara con él para ofrecerle un proyecto. Fue entonces cuando el azar, el destino o la fortuna se cruzaron en su camino: De la Fuente leyó en la prensa un anuncio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el que se buscaba un seleccionador para las categorías inferiores.

El riojano contactó de inmediato con Iñaki Sáez, exseleccionador nacional a quien ya conocía previamente, para enviarle su currículum y postularse al puesto. La Federación apostó por su perfil en mayo de 2013, dando inicio a una espectacular etapa formativa.

Ahí comenzó su vínculo con las categorías inferiores de la RFEF. El 19 de julio de 2015 se proclamó campeón de la Eurocopa Sub-19 tras vencer a Rusia en la final, dirigiendo a futbolistas que terminarían siendo pilares fundamentales de su posterior etapa en la absoluta, como Mikel Merino, Rodri Hernández o Unai Simón.

En 2018 logró la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos al mando de la selección Sub-18, año en el que dio el salto a la Sub-21 para terminar conquistando la Eurocopa de la categoría tan solo doce meses después.

El salto a la absoluta tras la etapa de Luis Enrique

La eliminación de la Selección Española en los octavos de final del Mundial de Catar 2022 ante Marruecos supuso el punto final a la etapa de Luis Enrique en el banquillo. Tan solo cuatro días después de la derrota, la RFEF hizo oficial el nombramiento de De la Fuente como nuevo seleccionador absoluto.

Su llegada supuso el inicio de un ciclo dorado sin precedentes para La Roja: conquistó la primera UEFA Nations League del país tras vencer a Croacia en 2023, alzó la cuarta Eurocopa en 2024 y acaba de culminar la hazaña alzando el segundo Mundial en el MetLife Stadium.

Una curiosa e inspiradora trayectoria que demuestra cómo un simple anuncio de periódico y una llamada a tiempo terminaron escribiendo una de las páginas más gloriosas en la historia del fútbol español.