Cruces de dieciseisavos del Mundial: las cuentas de cada selección para pasar la fase de grupos

La fase de grupos del Mundial 2026 afronta su última jornada con solo seis selecciones clasificadas matemáticamente para los dieciseisavos de final y numerosos grupos todavía abiertos. México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega y Argentina ya tienen asegurado su billete para las eliminatorias, mientras que potencias como España, Brasil, Portugal o Bélgica aún deben certificar su presencia en la siguiente ronda.

Además de la lucha por la clasificación, está en juego la posición final en cada grupo, un factor que condicionará los cruces de dieciseisavos y el camino hacia la final.

Grupo A: triple pelea para acompañar a México

México es el único equipo clasificado del grupo después de sumar seis puntos en las dos primeras jornadas. Los mexicanos dependen de sí mismos para conservar el liderato frente a República Checa, colista con un punto.

La segunda plaza es actualmente para Corea del Sur, que suma tres puntos y se enfrentará a Sudáfrica. Una victoria asiática le garantizaría el pase y le permitiría incluso soñar con el liderato si México tropieza.

Clasificación

México: 6 puntos

Corea del Sur: 3

República Checa: 1

Sudáfrica: 1

Grupo B: Canadá y Suiza lo tienen encarrilado

Canadá y Suiza, ambas con cuatro puntos, llegan a la última jornada dependiendo de sí mismas. Su enfrentamiento directo decidirá el primer puesto.

Bosnia y Qatar, con un punto cada una, necesitan ganar su duelo para mantener opciones de avanzar como una de las mejores terceras.

Clasificación

Canadá: 4 puntos

Suiza: 4

Bosnia: 1

Qatar: 1

Grupo C: Escocia amenaza a Brasil

Brasil y Marruecos comparten el liderato con cuatro puntos, aunque Escocia sigue muy viva con tres.

Los marroquíes parten con ventaja al medirse a una Haití ya eliminada, mientras que Brasil afrontará una auténtica final frente a Escocia. Una victoria clasificaría a la canarinha como primera de grupo.

Clasificación

Brasil: 4 puntos

Marruecos: 4

Escocia: 3

Haití: 0

Grupo D: Australia y Paraguay se juegan una plaza

Estados Unidos ya está clasificada y se enfrentará a una Turquía eliminada.

La emoción estará en el duelo entre Australia y Paraguay. Ambas selecciones suman tres puntos y se jugarán el pase directo a dieciseisavos en noventa minutos.

Clasificación

Estados Unidos: 6 puntos

Australia: 3

Paraguay: 3

Turquía: 0

Grupo E: Ecuador y Curazao buscan el milagro

Alemania ya tiene asegurada la clasificación y Costa de Marfil lo tiene muy de cara para acompañarla.

Por detrás, Ecuador y Curazao mantienen opciones de alcanzar una de las plazas reservadas a las mejores terceras. Curazao incluso podría aspirar al segundo puesto si consigue una victoria y se combinan otros resultados.

Clasificación

Alemania: 6 puntos

Costa de Marfil: 3

Ecuador: 1

Curazao: 1

Grupo F: duelo directo entre Japón y Suecia

Holanda lidera el grupo con cuatro puntos y afronta un partido aparentemente favorable ante Túnez, ya eliminada.

Por detrás, Japón y Suecia protagonizarán uno de los encuentros más decisivos de la jornada. Los japoneses parten con ventaja, ya que un empate les bastaría para clasificarse.

Clasificación

Holanda: 4 puntos

Japón: 4

Suecia: 3

Túnez: 0

Grupo G: Bélgica se juega seguir viva

El grupo más abierto del Mundial llega a la última jornada con los cuatro equipos con opciones.

Egipto lidera con cuatro puntos, Irán suma dos y Bélgica y Nueva Zelanda tienen uno. Los belgas están obligados a ganar y a mirar de reojo el resultado del Egipto-Irán para seguir adelante.

Clasificación

Egipto: 4 puntos

Irán: 2

Bélgica: 1

Nueva Zelanda: 1

Grupo H: España depende de sí misma

España afronta la última jornada como líder con cuatro puntos. Una victoria ante Uruguay garantizaría a la selección el primer puesto del grupo.

Incluso un empate podría servir a los de Luis de la Fuente para conservar el liderato, aunque dependerían de lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudí. Tanto uruguayos como caboverdianos siguen con opciones de alcanzar las dos primeras posiciones.

Clasificación

España: 4 puntos

Uruguay: 2

Cabo Verde: 2

Arabia Saudí: 1

Grupo I: Francia y Noruega ya tienen los deberes hechos

Es el grupo más resuelto del torneo. Francia y Noruega ya están clasificadas con seis puntos y su enfrentamiento directo decidirá únicamente quién avanza como primera.

Senegal e Irak están eliminadas salvo una carambola prácticamente imposible.

Clasificación

Francia: 6 puntos

Noruega: 6

Senegal: 0

Irak: 0

Grupo J: Austria y Argelia pelean por acompañar a Argentina

Argentina ya tiene asegurada su presencia en los dieciseisavos y cerrará la fase de grupos frente a Jordania.

La segunda plaza se decidirá en el enfrentamiento directo entre Austria y Argelia, empatadas a tres puntos.

Clasificación

Argentina: 6 puntos

Austria: 3

Argelia: 3

Jordania: 0

Grupo K: Portugal acecha a Colombia

Uno de los partidos más esperados de la jornada será el que enfrente a Colombia y Portugal.

Los cafeteros lideran con seis puntos y les basta con puntuar para conservar la primera posición. Portugal, segunda con cuatro, busca asaltar el liderato.

Clasificación

Colombia: 6 puntos

Portugal: 4

RD Congo: 1

Uzbekistán: 0

Grupo L: tres equipos para dos plazas

Inglaterra lidera el grupo con cuatro puntos y depende de sí misma frente a una Panamá ya eliminada.

Ghana y Croacia, separadas por un solo punto, disputarán un duelo directo para decidir quién acompaña a los ingleses en las eliminatorias.

Clasificación

Inglaterra: 4 puntos

Ghana: 4

Croacia: 3

Panamá: 0

Así quedarían los dieciseisavos de final si el Mundial terminara hoy

Aunque la última jornada puede alterar por completo el cuadro, la clasificación actual ya permite dibujar unos cruces provisionales para los dieciseisavos de final.

Por la parte alta del cuadro aparecerían enfrentamientos tan atractivos como un Francia-Suiza o un España-Austria, mientras que Brasil se mediría a Japón y Portugal tendría como rival a Ghana.

Cruces provisionales

Alemania - Paraguay

Francia - Suiza

Corea del Sur - Marruecos

Portugal - Ghana

España - Austria

Estados Unidos - Argelia

Egipto - República Checa

Brasil - Japón

Por la otra mitad del cuadro destacan un clásico sudamericano entre Argentina y Uruguay, además del enfrentamiento entre Canadá y Bélgica.

Costa de Marfil - Noruega

México - Ecuador

Inglaterra - Cabo Verde

Argentina - Uruguay

Australia - Irán

Canadá - Bélgica

Colombia - Croacia

Países Bajos - Suecia

Con más de la mitad de los grupos todavía abiertos, la última jornada promete una cascada de cambios en la clasificación y un sinfín de combinaciones. España, Brasil, Portugal, Bélgica o Colombia aún pueden modificar su posición y alterar por completo el camino hacia la final del Mundial.