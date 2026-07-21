Las canciones que eligieron los jugadores de la Selección en la fiesta del Mundial: la de Cucurella ha encendido a los argentinos

Los jugadores de la selección española se dieron un auténtico baño de masas para celebrar la segunda estrella. Hasta dos millones de personas salieron a las calles de Madrid para recibir a los chicos de Luis de la Fuente, que recorrieron las calles de la capital hasta terminar la fiesta en Cibeles, con actuaciones y música en directo.

Al igual que en la celebración de la Eurocopa de 2024, los jugadores salieron al escenario al ritmo de la música. Pero no cualquier canción. Cada jugador eligió específicamente con qué tema quería ser recibido. Así, la celebración tuvo para todos los gustos, pero sin duda, la que más comentarios está desatando es la elegida por Marc Cucurella: 'Malbec', de los argentinos Duki y Bizarrap.

Un claro gesto hacia el rival de España en el Mundial. Aunque esta canción ya la utilizó en la celebración de la Eurocopa, en aquella época no tenía ningún condicionante polémico. "Cada vez más pegao' y ni yo sé cómo pasó, hoy festejamos y mi equipo salió campeón", esa es una de las frases de la letra de la canción. Puede ser una indirecta, algo que ya se está comentando en redes sociales.

Todas las canciones elegidas por los jugadores

Bad Bunny y Quevedo fueron los nombres más repetidos. De hecho, tanto Gavi como Dani Olmo eligieron la misma, 'Un verano en Nueva York', del cantante puertorriqueño. Por su parte, Pedri y Yeremi Pino tiraron de raíces y eligieron a su compatriota Quevedo, con 'Ni borracho' y 'Algo va a pasar', respectivamente.

El reguetón y el dembow fueron los estilos más presentes. Marc Pubill apostó por 'Beby Lover', de Ñengo Flow; Nico Williams por 'Ela ké Leitada', de MC GW; Lamine Yamal por el éxito '¿Y qué fue?'; Unai Simón por 'El bachatón de la L', una colaboración de Lola Índigo y Lucho RK, Víctor Muñoz, con 'Yo lo soñé', de Omar Montes y Saiko y Álex Grimaldo con 'Dichavate' de Ya Ice Dilan y Helabusador.

El máximo goleador del equipo en el Mundial, Mikel Oyarzabal, tiró de ritual y salió con la 'Potra Salvaje', de Isabel Aaiún, que fue la banda sonora de la Eurocopa. El también jugador de la Real Sociedad, Martín Zubimendi, hizo un homenaje al Mundial de 2010 con el 'Waka Waka' de Shakira, y Pedro Porro apostó por El Barrio y su 'Pa Madrid'.

Ferrán Torres, apodado 'el tiburón', no defraudó, y salió con la canción que lleva precisamente ese nombre, del grupo Poryecto Uno.

Grandes éxitos del panorama musical español

Si bien, también hubo espacio para los clásicos. Sorprendió Pau Cubarsí que, pese a su corta edad -19 años- eligió 'Mi gran noche', de Raphael. 'Soldadito marinero', mítico tema de Fito y Fitipaldis, fue la elegida por Joan García. Marcos Llorente y Luis de la Fuente, por su parte, coincidieron en el artista, Julio Iglesias, pero no en la canción: el primero eligió 'Soy un señor' y, el segundo, 'Quijote'.

Fabián Ruiz, Álex Baena y David Raya eligieron a varios cantantes clave del panorama musical español. El del PSG eligió 'Como si fueras a morir mañana', de Leiva, y el del Atlético de Madrid, 'El último día de nuestras vidas', de Dani Martín. El guardameta del Arsenal, por su parte, salió al ritmo de 'Vientos de tormenta', de Estopa.

También sonaron canciones en otros idiomas. Laporte optó por 'Pilé', de Mauvais; el capitán Rodri por 'Freed from desire', de Gala Rizzato, la misma que en la Eurocopa y Mikel Merino por 'Alice Them', de Danny Elfman. Borja Iglesias, el último en salir, cogió el micrófono y entonó buena parte de 'Cantanto', el conocido tema de Violadores del verso.