El Superestrella de Aitana, DJ Borja Iglesias o el show de Cucurella, los mejores momentos de la celebración de España en Cibeles

La Selección Española se dio un baño de masas en la plaza de Cibeles (Madrid) para celebrar la segunda estrella. Hasta 120.000 personas se congregaron frente al Ayuntamiento de Madrid, pero muchas más fueron las que salieron a las calles durante todo el recorrido del autobús: hasta dos millones, según la Delegación del Gobierno.

Los jugadores, a bordo de un autobús descapotable con la inscripción 'Stars shine together' (Las estrellas brillan juntas) y 'Reyes del mundo' lo dieron todo. Con Borja Iglesias como DJ, los 26 protagonistas no dejaron de festejar, mientras la afición no dejaba de gritarles, apoyarles y agradecerles el triunfo y haber traído la mayor felicidad -en lo que al fútbol se refiere-.

Los carteles del hermano de Lamine y el de la Copa del Mundo con la cara de De la Fuente

Lamine Yamal y Nico Williams sacaron los pasos prohibidos, mientras que Ferrán Torres -con una gorra en la que se leía 'Make Spain Great Again'-, Álex Grimaldo, Marcos Llorente y Álex Baena encabezaron durante mucho rato la expedición, sin camiseta y con copas de vino. A ellos se unió Marc Pubill que, junto con sus compañeros colchoneros, se hizo una foto con una bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid.

La afición aclamaba a todos por igual, pero si hubo un momento que quedará marcado para la posteridad, fue el cartel que le lanzaron a Lamine Yamal con una imagen de su hermano Keyne convertido en estampa religiosa. Además, por la parte de atrás podía leerse: Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi'.

También lanzaron un cartel con la forma de la Copa del Mundo coronada en la parte superior con una imagen de Luis de la Fuente, como el "cerebro" que ha conseguido este triunfo. El autobús llegó con casi una hora de retraso a Cibeles, ya que el avión aterrizó tarde en Madrid y la recepción en Zarzuela y Moncloa empezó a destiempo.

Varias actuaciones musicales para amenizar la espera

En Cibeles, mientras la multitud esperaba la llegada de los campeones, varios DJ's amenizaban la espera. También se sumaron artistas y grupos como 'Viva Suecia', Tony Grox, Saiko y LUCYCALYS. Asimismo, hubo otro acto protocolario, con el alcalde José Luis Martínez Almeida y otros dirigentes de la ciudad.

Ya sobre el escenario, empezó la verdadera fiesta. Uno a uno, los jugadores fueron saliendo ante la multitud. Cada uno escogió una canción para que sonara en ese preciso instante, como en la celebración de la Eurocopa. Cabe destacar la elegida por Cucurella, 'Malbec', de los argentinos Duki y Bizarrap. El streamer Ibai Llanos junto con dos 'speakers' les iban llamando.

'Superestrella' y 'Cucu Cucurella' cerraron la fiesta

En este sentido, los más animados fueron Borja Iglesias, que cogió el micrófono para interpretrar 'Cantanto' de Violadores del Verso, una canción mítica del rap español. Cucurella, que entonó el ya famoso 'Cucu Cucurella' o Rodri, que salió con la Copa del Mundo en brazos: "Somos campeones del mundo. ¡Viva la madre que me parió, viva la madre que nos parió, viva el Rey y viva España!"

Entre medias, hubo hasta tres actuaciones. Primero, el grupo Arde Bogotá, que interpretó su mítica canción 'Los perros'. Después, Ana Mena y Lola Índigo, que cantaron su última colaboración, 'Pa ti toa'. Y por último, como broche final, Aitana y su 'Superestrella', la canción que ha sonado al final de cada partido y que, como dijo la propia cantante, "se ha convertido un poco en un meme".

El capitán de la selección también dedicó unas palabras muy especiales para Ferran, el autor del gol. "Hoy me gustaría acordarme de una persona muy importante y muy especial para mí, quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español: Ferran". También tomó la palabra De la Fuente para expresar su "honor" y "agradecimiento" por poder dirigir a "estas 26 fantásticas personas".

Shakira mandó un mensaje y los jugadores recordaron a María Camaño

Incluso Shakira no se quiso perder la fiesta y envió un vídeo de felicitación a La Roja: "Han sido un equipo que realmente ha demostrado al mundo lo que es trabajar en cooperación, lo que es tener una sola mente y un solo corazón (...) Me dicen que soy el talismán de España, pero la verdad es que España me da suerte a mí".

Todavía hubo tiempo para que afición y jugadores coreasen 'Argentino el que no bote' y para un recuerdo muy emotivo y especial. Rodri y Álex Baena mandaron un mensaje al cielo, en concreto para María Caamaño, la princesa futbolera que acompañó a los jugadores en la celebración de la Eurocopa 2024 y que murió en abril a causa del cáncer.