Ayala admite su error por el empujón a Dani Olmo tras la final del Mundial: "Le pediré perdón si tengo la oportunidad"

La final del Mundial dejó imágenes para el recuerdo por el triunfo de España, pero también algunos episodios de tensión que prolongaron el debate más allá del pitido final. Uno de ellos tuvo como protagonista a Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico de la selección argentina, quien este martes ha reconocido públicamente que se equivocó en su reacción durante los incidentes posteriores al partido y ha asegurado que quiere disculparse personalmente con Dani Olmo.

Las imágenes del encontronazo entre ambos dieron la vuelta al mundo y alimentaron una polémica que se mantuvo durante los días posteriores a la final. Ahora, el exfutbolista ha optado por rebajar el tono, asumir responsabilidades y mostrar arrepentimiento por un gesto que, admite, no corresponde a alguien que forma parte del cuerpo técnico de una selección nacional.

Ayala asume su responsabilidad

En una entrevista concedida a Valencia Capital Radio, el exdefensa argentino reconoció sin rodeos que lamenta lo ocurrido tras el encuentro.

"Obviamente estoy arrepentido. Por el lugar que ocupo no puedo permitir que un sentimiento o algo que venga de la otra parte condicione mis actos", afirmó.

Ayala insistió en que, aunque el incidente consistió en un empujón y no en una agresión mayor, entiende que su comportamiento fue inapropiado. "Fue un empujón, no un puñetazo como se ha llegado a decir. Si coincido con Dani Olmo le pediré disculpas en persona", aseguró.

El exjugador explicó que acudió a la zona donde se produjo la discusión con la intención de separar a los futbolistas y evitar que la situación fuese a más, aunque reconoce que terminó reaccionando de una forma que hoy considera equivocada.

"Mi intención era ir a calmar las cosas, pero con las pulsaciones tan altas terminé actuando de una manera que no debía. No es una excusa y asumo completamente lo que hice", señaló.

Reconocimiento al título de España

Más allá del incidente, Ayala quiso felicitar a la selección española por la conquista del campeonato del mundo y destacó el nivel mostrado durante el torneo.

"España fue mejor. Ganó el Mundial practicando un fútbol muy bonito y que gusta a mucha gente", afirmó.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente culminó así un campeonato sobresaliente, en el que volvió a exhibir un estilo basado en el control del balón, la presión tras pérdida y la calidad técnica de una generación encabezada por futbolistas como Dani Olmo, Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams o Pedri. La victoria confirmó el excelente momento del fútbol español, que ya había conquistado recientemente la Eurocopa y la Liga de Naciones.

La polémica por la celebración argentina

Durante la entrevista, Ayala también respondió a otra de las controversias que surgieron tras la final: la imagen del grupo argentino aparentemente dando la espalda al momento en que España levantaba el trofeo.

El exinternacional negó que existiera un gesto de desprecio hacia el nuevo campeón del mundo y explicó que los integrantes de la expedición albiceleste se desplazaron hasta la grada donde se encontraban sus familiares y aficionados para agradecerles el apoyo recibido durante el torneo.

"Estábamos de espaldas porque mirábamos hacia nuestra gente, pero veíamos la ceremonia por las pantallas. No hubo ningún desprecio", sostuvo.

Críticas al tratamiento mediático

Ayala también expresó su malestar por la forma en que, a su juicio, se han interpretado algunos gestos de la selección argentina en los últimos meses. El exdefensa consideró que determinadas situaciones se magnifican y reclamó un tratamiento informativo más riguroso.

"Hay que hacer periodismo de verdad, no interpretar continuamente conversaciones o gestos", afirmó, al tiempo que defendió que muchas acciones de los futbolistas argentinos reciben una repercusión distinta a la de otros equipos.

Un mensaje para cerrar la polémica

El histórico defensa, campeón olímpico con Argentina y uno de los grandes referentes del Valencia CF durante la década de los 2000, concluyó su intervención enviando un mensaje de conciliación. Recordó los fuertes vínculos personales que mantiene con España —donde residen parte de su familia y numerosos amigos— y expresó su deseo de que el episodio quede definitivamente atrás.

"Todos nos equivocamos alguna vez. Lo importante es saber pedir disculpas, aceptar las consecuencias y felicitar a España por el título. El fútbol nos da momentos de orgullo y también otros de los que debemos aprender", concluyó.