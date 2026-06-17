Así son las tres monedas conmemorativas que ha acuñado Estados Unidos con motivo del Mundial 2026

Una Copa del Mundo siempre deja cosas para el recuerdo. No solo los partidos y los goles, sino que el país organizador se vuelca a nivel material: peluches, camisetas y todo tipo de objetos de coleccionismo. Con motivo del Mundial 2026, Estados Unidos ha acuñado tres monedas para el recuerdo.

Su valor corresponde con las de medio dólar, un dólar de plata y cinco dólares de oro. Las ha acuñado la Casa de la Moneda de Estados Unidos y solo estarán disponibles durante 2026. La venta por reserva comenzó hace dos semanas, ya que oficialmente han salido este miércoles a la venta, y su precio de lanzamiento, si solo se quiere adquirir una moneda, se mantendrá hasta el 6 de julio.

Así es el diseño de las monedas

El diseño muestra a un futbolista realizando un remate de chilena frente al 26 del emblema oficial del Mundial. En el anverso, además, aparecen las siguientes inscripciones: liberty, in God we trust y 2026. En el reverso, por su parte, aparecen tres manos que sostienen el trofeo de la Copa del Mundo sobre un diseño de la bandera estadounidense.

El anverso de una de las monedas | Reuters

Según ha explicado la Casa de la Moneda, las monedas rinden homenaje al legado del fútbol en Estados Unidos. Su emisión fue autorizada gracias a la Ley de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Precio y cómo adquirirlas

Esta ley establece que de la de medio dólar se acuñen, como máximo, 750 mil ejemplares; de la de un dólar de plata, 500 mil unidades y la de oro de cinco dólares, 100 mil piezas. Y los siguientes precios: 5 dólares, 10 dólares y 35 dólares por cada una, en el orden comentado anteriormente.

El Tesoro estadounidense ha asegurado que la producción y comercialización de estas monedas no va a suponer ningún coste para los contribuyentes y que los recargos procedentes de la venta se abonarán a FWC2026 US, Inc. para apoyar programas y actividades relacionadas con el fútbol en EE. UU.

México también ha sacado su propia colección

Si bien, Estados Unidos no es el único país que ha tenido esta iniciativa. México, otro de los organizadores del Mundial 2026, también ha acuñado las suyas. El Banco de México (Banxico) ha lanzado una colección de 12 monedas bimetálicas de 20 pesos, cuatro monedas de plata con valor de 10 pesos y otras cuatro de oro con valor de 25 pesos.

La colección de monedas que ha sacado México | Reuters

En su diseño, todas incluyen elementos representativos del país, como el ajolote, el jaguar, la mariposa monarca, el Palacio de Bellas Artes, la Catedral Metropolitana, la Glorieta de la Minerva, el Cerro de la Silla y otros símbolos culturales de México.