final en NUEVA JERSEY

Así ha sido el esperado saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump en el palco durante la final del Mundial

El encuentro se ha producido en el palco del estadio Metlife poco antes del comienzo del partido

EFE | ondacero.es

Madrid |

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i) saluda al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos)
l presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i) saluda al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos) | EFE/ Octavio Guzman

El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó al presidente español, Pedro Sánchez, y a los reyes de España al inicio de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Trump estrechó la mano de Sánchez, del rey español, Felipe VI, y de la reina Leticia en el palco tras un cristal blindado al inicio de partido en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, normalmente conocido como MetLife.

Los líderes intercambiaron unas breves palabras antes de ocupar sus asientos: Trump, flanqueado por su esposa, Melania Trump, y el presidente de la FIFA, Giani Infantino; Sánchez acompañado por los reyes y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Trump también compartió palco de autoridades con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, líderes de los otros dos países anfitriones de Mundial 2026.

La última vez que Trump y Sánchez coincidieron en un evento fue en la cumbre de la OTAN de Ankara de comienzos de julio.

Trump se ha mostrado muy crítico con el gobierno de Sánchez por lo que a su juicio es poco compromiso presupuestario en Defensa con la Alianza Atlántica y por la negativa de España a apoyar la guerra de Washington contra Irán.

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