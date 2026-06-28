Así han quedado todos los cruces de dieciseisavos de final del Mundial 2026: España ya conoce su rival

Tras disputarse los últimos partidos de la fase de grupos, ya se conocen los partidos y horarios de los dieciseisavos de final, que empiezan esta misma noche a las 21:00 horas. Quedaban por cerrarse los grupos J, K y L, y tras las victorias de Inglaterra, Croacia y el empate de Portugal ya se han configurado los cruces.

España ya conoce de manera oficial quién será su rival: Austria, selección que ha pasado como segunda de su grupo y a la que la Roja no se enfrenta en fase eliminatoria de un Mundial desde hace 48 años. Austria, además, ha vuelto por primera vez a una Copa del Mundo desde 1998, aunque es el octavo de su historia.

El España - Austria se jugará el próximo jueves a las 21:00 horas, la segunda vez que se enfrentan en una fase final después de Argentina'78, partido que ganaron los austríacos por 2-1 con los goles de Schachner y Krankl, mientras que el español lo haría Dani. En total, es la 17ª vez que ambos equipos se cruzan, contando otros torneos y amistosos.

Otros cruces llamativos

Los dieciseisavos de final dejan por delante otros encuentros llamativos. Portugal y Croacia van a verse las caras después de que el equipo de Cristiano Ronaldo haya cerrado la fase de grupos con un empate ante RD Congo, y el de Modric se impusiera 2-1 a Ghana, victoria que les ha servido para clasificarse como segundos.

El cuadro hace prever un Alemania - Francia en cuartos, si respectivamente superan a Paraguay y Suecia, mientras que Brasil y Japón se van a enfrentar el próximo 29 de junio a las 19:00 e Inglaterra deberá superar a RD Congo el 1 de julio a las 18:00 horas. La Argentina de Messi, por su parte, se verá las caras con la rocosa Cabo Verde, que ha pasado como segunda del grupo de España.

Aparentemente, España ha caído en el lado "fácil" del cuadro, porque evita a Argentina, Brasil o Inglaterra hasta una hipotética final. Sin embargo, la Roja va a cruzarse, si todo va bien, en cuartos con Croacia o Portugal y en semis podría verse con Alemania o Francia.

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