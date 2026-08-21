Mourinho vuelve al micrófono blanco 13 años después: "Con cada título del Madrid tenía una llamada de Florentino"

Trece años, once meses y veintiún días. Ese es el tiempo que ha pasado desde que José Mourinho abandonó el Real Madrid con una Copa del Rey bajo el brazo y un adiós que muchos creyeron definitivo. Pero el fútbol, como la vida, tiene la costumbre de dar vueltas inesperadas.

Este agosto de 2026, el portugués ha vuelto a la Casa Blanca no como un héroe caído, sino como un estratega maduro, con la experiencia de media Europa en la mochila y una misión clara: devolver al Madrid a la senda de los títulos después de dos años de sequía.

Un retorno 13 años después, entre rumores y una llamada que no llegó

El técnico luso reconoció que su regreso se fraguó en las últimas semanas de la pasada temporada, primero con rumores y luego con un contacto directo del club. "Cuando me dicen por primera vez que el Real Madrid está interesado, no le di demasiada importancia. Luego, cuando el Madrid me contacta ya estamos —el Benfica— eliminados… y ahí me llega la pregunta, más o menos durante los dos últimos partidos con el Benfica", explicó Mourinho, que añadió que la decisión se tomó con la temporada ya sentenciada en Portugal.

Sobre su relación con el presidente, Mourinho lanzó un guiño que resume la complejidad de su vínculo: "Cada título del Real Madrid, tenía la llamada del presidente, pero una llamada a la que siempre he respondido que no tiene nada que ver conmigo. Me alegro de que el trabajo que he hecho aquí haya dejado cosas positivas, pero los títulos son de los que estaban aquí".

El portugués matizó que, aunque no siente "morriña" por el Madrid, sí guarda cariño por otros clubes donde ha trabajado: "Si me preguntas si siento algo por la Roma, el Inter, el Chelsea… por estos clubes, sí, siento algo y les deseo que les vayan bien".

"No siento presión, siento adrenalina": Un Mourinho más sereno que antaño

El técnico insistió en que su estado anímico es de calma y confianza, no de presión. "No diría que siento presión. Diría adrenalina, que es positiva. Yo quiero sentirla, pero presión no. Ni por el debut ni por ningún partido de fútbol", afirmó Mourinho, que añadió: "El día que no la sienta, habrá algo que no está bien".

Mourinho se definió como una versión más tranquila de sí mismo: "El Mourinho de hoy es el que está en condiciones de aconsejar al Mourinho de 2013. Es como tu padre el que te aconseja a ti. Lo único que digo es que tienes que estar siempre muy tranquilo".

El luso subrayó que la vida fuera del fútbol es clave: "En una semana tienes cuatro horas de media de fútbol, pero si multiplicas 24 horas por siete tienes un montón y son estas horas en las que tienes que mantener la tranquilidad".

Resultados como único baremo: "Sin trofeos, no es una temporada exitosa"

El portugués fue pragmático al definir el éxito: "Hay muchos modos de mirarlo, pero el único modo de ser pragmáticos son los resultados. Se puede hacer un gran trabajo a muchos niveles… Pero son los resultados los que cuentan". Y sentenció: "Terminar una temporada sin trofeos en el Real Madrid no es una temporada exitosa".

Mourinho bromeó sobre la responsabilidad que recae en el banquillo: "Tengo un ‘staff’ bueno, jugadores buenos… Si no va bien, entrenador malo". El técnico recordó que el Madrid cierra 2026 con dos años sin títulos, una racha que quiere cortar desde el primer partido oficial de su segunda etapa, este sábado ante el Espanyol en la primera jornada de LaLiga.

Sami Khedira, de jugador a segundo: "Sentí lo que me gusta sentir"

El cuerpo técnico de Mourinho cuenta con una cara conocida: Sami Khedira, su exjugador en el Madrid, será su segundo entrenador. El luso explicó su filosofía: "En todos los clubes me gusta una persona de la casa, con este tipo de perfil. En mi primera etapa fue Aitor Karanka".

Sobre Khedira, dijo: "La primera vez que hablé con Sami sentí lo que me gusta sentir. ‘Estoy en Estados Unidos trabajando para FIFA, pero si tengo que ir, voy mañana’, dijo. Tiene una relación óptima con los jugadores".

Vinicius, Mbappé y Bellingham: "Son tres jugadores increíbles"

Sobre la estrella brasileña, Mourinho fue claro: "Él quiere ganar y sabe lo que yo quiero de él". El técnico añadió que no hubo dudas con su renovación: "Cuando me lo explicaron, mi primera pregunta fue: ¿quiere quedarse o no? Me dijeron que quiere quedarse y sentí alivio".

Sobre la convivencia con Mbappé y Bellingham, dijo: "Son tres jugadores increíbles y el objetivo es que estén cómodos en el campo".

El rompecabezas táctico: sin once fijo, con competencia interna

Mourinho adelantó que no tiene un once ideal y que apuesta por la competencia interna. "No tengo un once ideal. O si tengo, no quiero tenerlo. Quiero tener la puerta abierta a competir a nivel interno", dijo, en referencia a las rotaciones en bandas con nombres como Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries, Marc Cucurella y Álvaro Carreras.

El técnico también habló de las bajas por lesión: "Los jugadores que se lesionaron la temporada pasada estarán fuera mucho tiempo. No espero que vuelvan en dos o tres semanas". Entre los ausentes para el debut figuran Mendy, Rodrygo, Militão, Endrick y Tchouaméni, que arrastran molestias.

El debut: sábado ante el Espanyol, con la Liga como primer objetivo

Mourinho estrenará su segunda etapa este sábado en el Stage Front Stadium, en la primera jornada de LaLiga. El técnico adelantó que ya tiene clara la alineación, aunque no la reveló: "Los jugadores saben ya quién juega. Yo no me escondo. A lo mejor dentro de un par de horas vuestra información llegará y se sabrá… pero no voy a decir aquí quién juega".

El mensaje final de Mourinho fue claro: "Necesitamos ser un equipo, no intentar negociar cosas que son innegociables". Y añadió: "Tengo mucha confianza en la ambición de los jugadores, en su mentalidad y en la pasión que me están demostrando cada día".