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El comunicado de Cristiano Ronaldo y sus exigencias a Jorge Jesús: "Todo es un disparate"

El portugués da su versión tras marcharse de la concentración después de un encontronazo con el seleccionador.

ondacero.es

Madrid |

Cristiano Ronaldo
El comunicado de Cristiano Ronaldo y sus exigencias a Jorge Jesús: "Todo es un disparate" | Foto: Getty

Cristiano Ronaldo ha sido uno de los grandes protagonistas de este parón de selecciones después de abandonara la concentración de Portugal tras un encontronazo con Jorge Jesús, que estrenaba el puesto en el banquillo portugués.

Este martes, en un larguísimo comunicado, el futbolista explicaba su versión de los hechos y enumeraba diferentes puntos del acuerdo al que había llegado con Jorge Jesús para aceptar sus disculpas.

"En el comunicado también se equivoca. Exponer que tú le has dicho al seleccionador los ocho puntos a los que tiene que referirse en una rueda de prensa para que tú le aceptes la disculpa... Esto ha superado por mucho lo que yo esperaba", explicaba Edu Pidal en Radioestadio Noche.

"Si lo redacta Cristiano, mal; si alguien le recomienda que lo redacte así, peor", aseguraba el director de Radioestadio Noche.

En su escrito, el portugués reconoce que su comportamiento no fue el adecuado y se muestra abierto a volver a la selección tras cumplir la sanción correspondiente que deja en manos de la Federación Portuguesa de Fútbol.

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