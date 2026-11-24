Si algo nos está dejando este primer tramo de la temporada es que el Real Madrid es un equipo que nada tiene que ver con lo que vimos el curso pasado. Fueron varios los episodios sonados dentro de Valdebebas durante la 25/26 con Vinicius enfrentándose a Xabi Alonso, Mbappé a Arbeloa o la pelea entre Valverde y Tchouaméni.

Eso parece haberse quedado atrás y desde hace unas semanas todo son sonrisas. Muchos vieron en la llegada de Mourinho al Madrid a un entrenador autoritario, que era lo que necesitaba una plantilla que algunos consideraban consentida. A base de confianza, trabajo y resultados todo parece haber cambiado.

Este año Valverde sí que juega de lateral derecho por delante de Trent y Dumfries, dos fichajes importantes de la directiva en los últimos veranos. Este año Vinicius parece que empieza a aceptar que ha perdido su rol de intocable y puede salir sustituido y ser suplente por detrás de Diomande. Y todo eso se ha conseguido con el trabajo de Mourinho y su cuerpo técnico desde su vuelta este verano.

Tras unas primeras semanas algo más complicadas en cuanto a resultados con las derrotas ante Betis y Atlético de Madrid, el Real Madrid cuenta desde octubre todos sus partidos por victorias y parece haber espantado los fantasmas de las temporadas pasadas.