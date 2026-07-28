Milagros Tolón asegura en Onda Cero que "el Mundial 2030 va a ser el mejor organizado": "Estoy convencida"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha pasado por los micrófonos de Radioestadio noche, para hablar sobre el Mundial 2030, que organiza España junto con Portugal y Marruecos. A pesar de que todavía faltan muchas cosas por decidir, como la sede de la final, y la FIFA será la que tome las decisiones importantes, la ministra se ha mostrado "convencida".

"El Mundial 2030 va a ser el mejor organizado", ha asegurado en Onda Cero. Así las cosas, Tolón ha explicado que el Gobierno lleva ya un año "no solamente organizándonos desde el punto de vista interno, sino también externo". Ha comentado que ha habido reuniones interministeriales tras las que se han creado ocho grupos de trabajo y hay "15 ministerios y más de 100 personas trabajando ya en la organización".

La ministra ha adelantado que "en muy pocas semanas" el Gobierno va a reunirse con la FIFA porque "España se juega mucho como país", pero que tiene "experiencia", momento en el que ha recordado los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 o el Mundial de 1982, aunque los resultados deportivos no fueron "buenos".

Dónde será la final del Mundial 2030

Preguntada por el periodista Raúl Granado por dónde será la final del torneo más importante del fútbol, la ministra ha dejado claro que es una decisión de la FIFA, pero que el objetivo es "trabajar para convencerlos y que lo tengan más fácil". En este sentido, ha puesto en valor la Marca España, que incluye "magníficos estadios, magníficas infraestructuras, magníficas comunicaciones, magnífica seguridad".

Así las cosas, ha hecho hincapié en que España es "experta" en volcarse y unirse cuando se trata de un Mundial. Para ello, ha puesto de ejemplo lo unida que ha estado la sociedad española este último mes. Aunque también ha puesto en valor los éxitos conseguidos en los Juegos Olímpicos de Invierno o en los Paralímpicos. "Somos referentes. Tenemos grandes deportistas, hombres y mujeres, y también grandes equipos", ha añadido.

La importancia de la planificación y el nuievo sistema de financiación

Tolón no ha dudado en ponerle un "notable" al estado actual del deporte español y ha reconocido que "hay que seguir trabajando en planificación, seguridad e inversión". Precisamente hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo sistema de financiación para las federaciones deportivas de 101 millones de euros.

El nuevo sistema va a aportar "más planificación y seguridad a las federaciones", ya que desde el mismo mes de enero de cada año van a saber "qué dinero tienen" para hacer las actividades que quieran. Este plan responde al objetivo del Gobierno de dar importancia al deporte de élite y la ministra ha recordado que desde que Pedro Sánchez está en el poder la cifra para invertir en deporte ha aumentado en un millón de euros.

Gracias a los fondos Next Generation, ha apuntado, el deporte está considerado como "una estrategia" para fortalecer el deporte y las instalaciones. Por eso, Tolón ha reiterado la importancia de planificar, porque el éxito de un deportista no depende solo de su condición física, "también hay un trabajo detrás y para eso tienen que estar las administraciones apoyando. El deporte es inversión, marca de país, empleo, economía".