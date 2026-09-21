Luis de la Fuente renueva como seleccionador nacional hasta 2032

Luis de la Fuente permanecerá en el cargo hasta el año 2032. Como ya adelantó Onda Cero, de la mano de Rafa Fernández, las conversaciones entre ambas partes han avanzado por buen camino y la voluntad tanto de la Federación como del seleccionador era continuar caminando juntos hacia nuevos objetivos.

La renovación llega justo antes del primero de los cuatro partidos que disputará España en la próxima ventana internacional, el encuentro ante Inglaterra en Wembley del sábado 26 de septiembre.

La selección volverá a concentrarse el martes 22 de septiembre para afrontar cuatro partidos de la Nations League en apenas once días: Inglaterra-España, el sábado 26 en Wembley; España-Croacia, el martes 29 en el Sánchez-Pizjuán de Sevilla; España-República Checa, el sábado 3 de octubre en el Carlos Tartiere de Oviedo; y Croacia-España, el martes 6 de octubre en el estadio Poljud de Split.

Hasta la Eurocopa 2032

El contrato del técnico riojano se extendía hasta la Eurocopa de 2028, después de la renovación acordada en enero de 2025, y la nueva ampliación se pensaba hasta el Mundial de 2030, aunque finalmente será hasta la Eurocopa de 2032 que se disputará en Italia y Turquía.

Un horizonte que coincide plenamente con el gran anhelo que el propio Luis de la Fuente nunca ha ocultado: seguir siendo el seleccionador, especialmente en el Mundial de 2030, que España organizará junto a Portugal y Marruecos. Antes incluso de conquistar la segunda estrella, ya había reconocido públicamente su deseo de dirigir a España en ese campeonato y, tras el Mundial, fue todavía más contundente en Onda Cero. De la Fuente aseguró que ninguna gran oferta de un club le haría dudar y dejó claro dónde quiere continuar: "La única oferta que quiero es continuar en la casa, en la RFEF".

El seleccionador de la segunda estrella

La renovación llegaría apenas dos meses después de que España conquistara su segundo Mundial, culminando una etapa extraordinaria con Luis de la Fuente en el banquillo.

El éxito ha tenido también reconocimiento internacional. De la Fuente ha sido incluido hace apenas unos días entre los candidatos a mejor entrenador del mundo en 2026 después de guiar a España hacia su segunda Copa del Mundo.

El técnico de Haro condujo primero a España a la conquista de la Nations League en 2023, levantó un año después la Eurocopa de Alemania 2024 y este verano completó el triplete con el Mundial de 2026, tras imponerse a Argentina en la final.

El título mundial llegó, además, en el partido número 50 de Luis de la Fuente al frente de España. Su balance hasta ese momento era de 38 victorias, diez empates y únicamente dos derrotas.

Una trayectoria ligada a la Federación

Luis de la Fuente conoce perfectamente la estructura federativa. Llegó a la RFEF en 2013 y, antes de hacerse cargo de la absoluta, fue campeón de Europa sub-19 en 2015 y sub-21 en 2019, además de conquistar el oro en los Juegos Mediterráneos de 2018 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En diciembre de 2022 fue elegido para sustituir a Luis Enrique al frente de la selección absoluta. Desde entonces ha construido un ciclo ganador que ha llevado a España a conquistar la Nations League, la Eurocopa y el Mundial.

Una renovación que aparece, además, como uno de esos pocos asuntos capaces de generar prácticamente unanimidad alrededor de la selección. Federación, vestuario y afición coinciden en que el proyecto debe continuar. De la Fuente quiere seguir, la Federación quiere que siga y los resultados respaldan la apuesta.