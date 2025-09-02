El Liverpool rompe el mercado con el fichaje de Isak

El Liverpool anunció por fin este lunes el fichaje del delantero sueco Alexander Isak, que llega al campeón de la Premier League procedente del Newcastle tras protagonizar uno de los 'culebrones' del verano y, según las informaciones, por una cifra récord en el fútbol inglés de 125 millones de euros. Isak, exfutbolista de la Real Sociedad, ha firmado con los 'Reds' un contrato de varios años y llevará el número '9' en Anfield, poniendo fin a unas semanas de tensión e incertidumbre en la que el internacional sueco forzó su salida de St James Park.

Además, el centrocampista español Marcos Asensio dejó este lunes el Paris Saint-Germain francés para jugar en el Fenerbahce turco, con el que ha firmado por las próximas tres temporadas, según confirmó el conjunto de Estambul. "Estoy muy contento de estar aquí y tengo muchas ganas de jugar ante nuestra afición en este estadio ya que me han comentado que hay un ambiente estupendo. Quiero incorporarme al equipo y entrenar con mis compañeros lo antes posible. He recibido muchos mensajes de nuestra afición y espero corresponder a su cariño consiguiendo grandes éxitos juntos", subrayó el balear.

Por su parte, el City vendió a Ederson al Fenerbahçe por 14 millones. El arquero brasileño, que no ha participado en las tres primeras jornadas de Premier League a la espera de resolver su futuro, se marcha al fútbol turco tras ocho exitosos años en Mánchester en los que lo ha ganado todo. La venta de Ederson permite al City desbloquear la operación Gianluigi Donnarumma, que llegará a Mánchester procedente del Paris Saint Germain por unos 30 millones de euros.