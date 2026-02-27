De Jong estará entre cinco y seis semanas de baja

La lesión del internacional neerlandés, uno de los titulares del equipo de Hansi Flick, se produce en la recta decisiva de la temporada y le hará perder un mínimo de siete partidos, entre ellos la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y los octavos de final de la Liga de Campeones. Así, De Jong se perderá los duelos frente al Villarreal, Athletic Club, Sevilla y Rayo en LaLiga, así como el encuentro ante el Atlético de Madrid en la Copa y seguramente el duelo ante los de Diego Pablo Simeone en LaLiga.

Tampoco estará disponible para el duelo de octavos de final de la liga de Campeones, que el Barça afrontará ante Newcastle o PSG (10-11 marzo; 17-18 marzo), en función del sorteo de emparejamientos de este viernes. Con la baja de De Jong, Flick pierde a uno de sus jugadores titulares, el apoyo de Pedri González en la creación. Con el canario ya recuperado, el técnico alemán tendrá que confiar en Marc Bernal, Eric Garcia o Marc Casadó en el doble pivote. Al margen del neerlandés, el Barça tiene también las bajas de Pablo Paez Gavira 'Gavi', en la recta final de su recuperación, y de Andreas Christensen. Se trata del segundo problema físico que Frenkie de Jong sufre este curso, que ya se lesionó con su selección el pasado septiembre por un problema muscular en la pierna derecha. EFE