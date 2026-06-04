Haaland y el City desmienten a Riquelme

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La posible llegada de Erling Haaland al Real Madrid, el gran bombazo de la candidatura de Riquelme, ha sido rápidamente desmentida por el entorno del jugador. Su padre y su agente, Rafaela Pimienta, han emitido un comunicado en el que niegan el acuerdo: "Todo muy entretenido pero no es verdad. Deseamos lo mejor para ambos candidatos en las elecciones de Madrid" han asegurado. Minutos antes, un periodista muy cercano a la familia del noruego, Jan Aage Fjortoft también había desmentido el posible fichaje tirando de ironía: "Acabo de casarme con Jennifer Aniston. Todavía no se lo he dicho a mi mujer y no encuentro el documento real. ¿Te suena familiar, Riquelme?», aseguró el periodista en la red social X.

El Manchester City también ha tomado rápidamente cartas en el asunto haciendo llegar un comunicado a diferentes medios: "Las historias que han surgido en España sobre el futuro de Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda. Estamos considerando acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto", asegura el conjunto inglés.

Lo cierto es que el atacante noruego tiene contrato con el City hasta 2034, con una cláusula liberatoria en torno a los 200 millones de euros. Habrá que esperar, pero la situación recuerda mucho a la que en el año 2000 llevo a Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid. Entonces, Pérez anunció un acuerdo con el azulgrana Figo... algo que el portugués desmintió. Y ya sabemos todos cómo acabó la historia.