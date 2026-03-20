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De la Fuente se lleva cuatro porteros: se estrena Joan García

La presencia del guardameta del Barcelona es una de las grandes novedades para los amistosos ante Serbia y Egipto. Una convocatoria en la que hay otros tres debutantes (Mosquera, Barrenetxea y Víctor Muñoz) y a la que regresa Carlos Soler. En esta última lista antes de la definitiva para el Mundial no están, aparte de los lesionados, ni Carvajal, ni Vivian ni Le Normand

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Madrid |

De la Fuente se lleva cuatro porteros: se estrena Joan García
De la Fuente se lleva cuatro porteros: se estrena Joan García | Agencia EFE

Tras la cancelación de la Finalissima, España disputará en este parón dos partidos amistosos: el viernes 27 de marzo se medirá en Villarreal a Serbia y el martes 31 se enfrentará a Egipto en Barcelona. Dos compromisos que servirán a Luis de la Fuente para ver la evolución de varios futbolistas antes de dar a conocer la lista definitiva para el Mundial del próximo verano.

El gran debate se abre en la portería con la convocatoria de Joan García... aunque el seleccionador no ha descartado a ninguno de sus tres habituales porteros. Entran en la lista cuatro guardametas, uniéndose Joan García a las nombres de Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. El tramo final de la temporada decidirá quiénes son los tres que viajan al Mundial. En la línea defensiva, la gran novedad es el estreno de otro debutante como Mosquera. El jugador del Arsenal es un habitual de las categorías inferiores y tendrá ahora la oportunidad de estrenarse con la absoluta. Destaca la ausencia de futbolistas como Carvajal, Le Normand o Vivian que parecen tener complicado sacar plaza mundialista.

En la sala de máquinas de la medular, pocas novedades. Nombres como los de Rodri, Zubimendi o Pedri conforman una de las líneas más potentes del combinado español. El regreso de Carlos Soler es la única cara nueva ante las bajas de futbolistas que serán fijos para el Mundial si están recuperados, como Mikel Merino y Fabián Ruiz. En ataque, De la Fuente sigue probando nuevos extremos. En esta ocasión se estrenan Víctor Muñoz (Osasuna) y Barrenetxea (Real Sociedad). Parece que futbolistas como Jesús Rodríguez, De Frutos o los Bryan (Gil y Zaragoza) pierden comba para el Mundial. Lideran el ataque español, LamineYamal y Oyazarbal, con futbolistas como Ferran Torres o Borja Iglesias dando alternativas al seleccionador.

Porteros: Unai Simón, Raya, Remiro y Joan García.

Defensas: Porro, Marcos Llorente, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Huijsen y Mosquera.

Centrocampistas: Rodrigo, Zubimendi, Pedri, Olmo, Fermín, Fornals y Soler.

Delanteros: Barrenetxea, Baena, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Oyarzabal, Borja Iglesias, Yeremi Pino y Ferran Torres.

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