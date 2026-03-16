España jugará contra Serbia el viernes 27 en Villarreal

El encuentro se disputará en la fecha en la que estaba prevista la Finalissima en el estadio de Lusail en Catar contra Argentina, que quedó suspendido oficialmente ayer por la situación en Oriente Medio y la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre una fecha alternativa. Después de la cancelación de la Finalissima, el Villarreal ofreció la posibilidad de recibir a la selección española para disputar el enfrentamiento contra Serbia, que será el primer choque de España tras la gran remodelación llevada a cabo en estos últimos años en el recinto, con capacidad para 21.332 espectadores.

Esta será la cuarta vez que la selección visite el campo del Villarreal, en el que se ha mantenido invicta hasta la fecha tras superar a San Marino (9-0) y Chile (3-0) en 1999 y 2008, respectivamente, y empatar con Suiza (1-1) en 2018. España y Serbia se han enfrentado en tres ocasiones, con balance a favor del equipo que dirige Luis de la Fuente, con un empate y dos triunfos, el último en la Liga de Naciones de 2024 con goles de Aymeric Laporte, Álvaro Morata y Álex Baena.

También será el tercer duelo del combinado español en la Comunidad Valenciana en el último año, después de medirse a Georgia en Elche (3-0), en la fase de clasificación para el Mundial 2026 y a Países Bajos en Valencia (3-3/5-4), en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones. El conjunto de Luis de la Fuente también tenía previsto otro amistoso en Catar ante Egipto el 30 de marzo en el estadio Ahmed bin Ali, tres días después de la Finalissima cancelada y la Federación de Egipto ha confirmado que ha recibido una carta de la Española para disputar el encuentro también en territorio español.