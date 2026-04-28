Fran Soto, presidente del CTA, sobre el arbitraje del Rayo Vallecano - Real Sociedad: "Reconozco que se cometió un error"

El presidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), Fran Soto, ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para valorar la situación que atraviesa el arbitraje español. La última jornada de la Primera División ha estado marcada por el arbitraje en el Rayo Vallecano - Real Sociedad. Soto ha reconocido que se cometió "un error".

El VAR tuvo que intervenir varias veces y le anuló dos goles al conjunto local, uno a Carlos Martín y otro a Pedro Díaz. En este segundo, el árbitro anuló el tanto y señaló penalti a favor de la Real Sociedad, que lo marcó Mikel Oyarzabal. Soto estaba presente y tras esta jugada se marchó: "Temía que hubiese una crispación", ha reconocido.

Ha señalado que tiene buena relación con ambos presidentes y que suele visitar los palcos de todos los equipos, algo que no solían hacer los presidentes del CTA. "Es positivo que haya una relación directa y cercana con los clubes y creo que ver físicamente y personalmente a los árbitros arbitrar me da una información que como presidente tengo que tener", ha añadido.

Sobre los comunicados de los clubes en redes sociales

Sobre los comunicados que los clubes publican en redes sociales sobre los árbitros ha asegurado que, si esa conversación surge con los presidentes, no tiene problemas en hablar y debatir, y ha confirmado que "con la mayoría de los clubes tengo una relación muy fluida", y, alguna vez "ha pasado" que le han avisado de que iban a publicar un comunicado. "Yo entiendo que cada uno tiene que defender lo suyo".

A pesar de todas las polémicas que rodean a los árbitros, ha augurado un buen futuro al arbitraje y ha explicado que este ha sido un año de transición, al mismo tiempo que ha avanzado que van a hacer "un trabajo específico con los árbitros" para mejorar algunas cosas, como que no se tarde cinco minutos revisando una jugada.

¿Le paece buena idea que los clubes puedan pedir el VAR durante el partido?

Por eso, se ha mostrado "favorable" a que los equipos y entrenadores durante los partidos opinen si una jugada es merecedora de VAR. "Que podamos hacer un sistema mixto y que un entrenador pueda solicitar que vean una jugada no me parece una mala idea, abierto a estudiar cualquier idea que se ponga encima de la mesa", ha concluido.