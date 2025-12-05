Flick cree que su equipo ha dado "un paso adelante enorme"

"Estamos contentos, jugando a muy buen nivel. Tengo confianza en mi equipo, lo veo en cada entrenamiento y hemos dado un paso adelante enorme. Cuando estamos todos bien conectados, todo va bien. Tenemos que jugar unidos, unos para otros, eso es lo que quiero ver", ha dicho en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Betis. Del rival dijo que tiene "un equipo fantástico" con jugadores de "una gran calidad individual", por lo que el Barça necesita demostrar lo que es. "Estamos en un buen estado de ánimo y ganamos en confianza por la victoria ante el Atlético, pero tenemos que demostrarlo de nuevo mañana", ha insistido.

Flick ha comentado que Fermín López puede jugar unos minutos, aunque no de salida, y ha valorado la renovación de Eric Garcia hasta junio de 2031, un acuerdo anunciado este viernes. "Esta rindiendo a muy buen nivel. Es un futbolista que conoce muy bien el club y se merecía este contrato. Además es un jugador importante en el vestuario, porque él vive por este club, quiere a este club", ha resumido.

Además el alemán ha admitido que ya fue consciente de su potencial desde el principio. "Si quiere ser líder, es importante ser profesional, tener disciplina y estar pendiente del resto del equipo y él lo hace, da igual dónde juegue o si sale desde el banquillo", ha recalcado Flick. También se ha referido el técnico a la intensidad y a la importancia que tiene en el equipo Raphinha, así como el salto de calidad ofrecido por Gerard Martín, utilizado últimamente como central zurdo. En cuanto a Lamine Yamal, Flick ha alabado su trabajo tanto en ataque como en defensa. "Ha mejorado mucho en defensa y también en ataque. En el entrenamiento de hoy, me ha encantado lo que he visto, ha estado increíble. Siempre quiere mejorar, hacerlo mejor", ha insistido.

Preguntado sobre qué es lo más difícil de su trabajo, Flick ha dicho que seguramente elegir a once jugadores. "Esto es un trabajo y solo pueden jugar once jugadores de inicio. No todos pueden jugar y es algo que les digo a los jugadores y lo puedo decir porque yo también fui jugador: disfrutad jugando al fútbol, con el resto de compañeros, es el mensaje que quiero dar", ha comentado. Entiende el técnico que algunos jugadores no están contentos, pero su trabajo es gestionar al equipo desde la honestidad. Al respecto ha comentado la actitud de los jugadores que salieron al terreno de juego en los minutos finales ante el Atlético de Madrid, como ejemplo de todo esto.