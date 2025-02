Flick: "El Atlético de Madrid es un equipo genial"

"Es un partido distinto, empezamos de cero y hay que demostrarlo. El Atlético es genial, han invertido mucho dinero y tienen a los mejores defensas y atacantes, jugadores increíbles. Será un partido duro", ha vaticinado Flick, felicitado por la prensa en el día de su 60 cumpleaños, en su comparecencia ante los medios. Un partido complicado en el que estará, salvo recomendación de última hora, un Lamine Yamal que no entrenó el lunes con el grupo por las heridas sufridas, tras un pisotón, en el triunfo por 0-2 en el Estadio de Gran Canaria. "Habrá que esperar. Lo veo todo positivo respecto a que pueda jugar mañana, según ha dicho el doctor. Tenemos ganas de que esté con nosotros", aseguró el alemán.

En cuanto a las opciones del equipo de conseguir un buen tramo final de campaña, con más títulos, aseguró que va partido a partido y sin mirar más allá, pero satisfecho con la actitud del vestuario. "Seguramente sabréis más de las temporadas de lo que pueda saber yo pero vamos a por ello en cada partido. Mañana nos enfocaremos en el partido del Atlético. La mentalidad es buenísima, la actitud es buena, y sobre todo me gusta el ambiente. Estoy muy feliz", reconoció. "Lo que más me gusta es que somos uno, no solo en jugadores sino en el personal. Estamos todos aquí para defender unos colores, somos casi una familia y para mí es lo más importante. Todo el mundo sabe qué tiene que hacer por el equipo. Yo tengo que gestionarlo, y los jugadores deben darnos su mejor versión. Y lo palpamos y lo vemos, estoy muy contento porque es un equipo muy joven y tenemos a 22 jugadores muy en forma, que encajan, y no es tan fácil lograrlo", recalcó.

"Tenemos oportunidades y tenemos que marcar, es fácil de explicar; lo importante es marcar más goles que el rival. Pero son dos partidos y hay que pensar en ello. Vamos al partido con la voluntad de ganar, como siempre. Es la manera que tenemos de hacer las cosas. No queremos jugar por un 1-1 y estar felices con el empate. Queremos ganar, jugamos en casa y con suerte lo haremos con el estadio lleno. Necesitamos a la afición", comentó sobre la estrategia que seguirán de inicio.

No tan contento o optimista está respecto al calendario, menos con los últimos cambios que obligan al Barça a jugar sábado-martes-domingo-miércoles. "A veces no estamos felices con el calendario, pero no podemos cambiarlo. Es difícil a veces hablar con la RFEF, no sé si es posible hablar con LaLiga, pero es el calendario que es y vamos a intentar gestionarlo bien", manifestó. Sí insistió en seguir ayudando al estamento arbitral, aunque preguntado por si hay que proteger también a Lamine Yamal, quiso dejar claro que todos los jugadores merecen esa atención de los árbitros, a los que pidió que saquen siempre amarilla ante entradas duras, algo que no siempre pasa. "No podemos pedir que se proteja especialmente a Lamine o a Vini o a quien sea, es para todos los jugadores. Tienen la obligación de sacar una amarilla para una entrada dura, si no se saca se repite el mismo hecho una y otra vez. Ha habido varias entradas sin amarilla. Pero ya está. Cuando me saquen amarilla, yo también estaré más relajado. Tenemos que proteger a los jugadores, a todos", aseveró el técnico.

Preguntado por Dani Olmo, el desatascador 'culer' en Las Palmas, comentó que está listo para jugar de inicio pero que quieren seguir cuidándole. "Está capacitado para jugar, pero hay que cuidarle y seguir de esta forma. Fue un gol muy importante el que marcó en Las Palmas y estamos felices por ello", celebró. Y, en cuanto a las palabras del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en los Desayunos Deportivos de Europa Press de este lunes sobre que Olmo no debería terminar la temporada --al considerar que no debería haber sido inscrito con la cautelar del CSD--, fue claro: "No quiero decir nada al respecto, para mí puede jugar ahora. De momento la situación que tengo es esta y estoy feliz de que pueda jugar. No sé qué pasará. Me sorprende cómo pasan las cosas en España y también en el club, pero estoy feliz ahora".