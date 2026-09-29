¿Es ya la España de De la Fuente mejor que la de 2010?

La selección española de Luis de la Fuente sigue con su impresionante racha de partidos invicta y ha conseguido levantar tres de los últimos cuatro títulos que ha disputado.

La Roja comenzó su ciclo ganador tan solo unos meses después del Mundial de Qatar con la victoria en la UEFA Nations League 2023, siguió con la victoria en la Eurocopa 2024 y tocó el cielo levantando la Copa del Mundo hace tan solo unos meses en Estados Unidos. En ese ciclo, solo cayó en la Nations League de 2025, perdiendo en la tanda de penaltis de la final ante Portugal.

No pierde España en partido oficial desde marzo de 2023 y este martes ante Croacia buscará alargar el invicto en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde nunca ha perdido, y dar un paso de gigante para estar en los cuartos de final de la Nations League 2027 el próximo mes de marzo.

Estos resultados hacen que algunos miren ya a la selección de Luis de la Fuente y la coloquen como la mejor generación de la historia comparándola con la que ganó dos Eurocopas y un Mundial entre 2008 y 2012, aunque hay otros muchos que se siguen quedando con la generación dirigida primero por Luis Aragonés y luego por Vicente del Bosque.

Si comparamos las alineaciones titulares de ambos equipos todo apunta a que la 2010 es favorita, pero hay algunos de los jugadores de esta generación que sí que podrían colarse en un once combinado.

Casillas parece indiscutible en la portería, pero en la defensa sí que encontramos algunas discrepancias. La carrera de Sergio Ramos tanto en el Real Madrid como en la selección es increíble, pero su mejor nivel lo dio como central, por lo que algunos podrían decantarse por Pedro Porro en el lateral derecho. En el lateral izquierdo, es Cucurella quien parece llevarse la partida ante Capdevila.

En el centro de la defensa también hay debate. Piqué y Puyol fueron los centrales durante el Mundial 2010, pero el nivel de Cubarsí y Laporte da lugar a la discusión. El futuro que se la augura al joven del Barça le podría situar como uno de los mejores centrales de la historia de España.

Es difícil escoger entre Busquets y Rodri en el centro del campo, aunque sí que hay pocas dudas a la hora de elegir a Xavi e Iniesta por delante de Fabián y Pedri. Más abierto estaría el debate entre otros futbolistas como Dani Olmo, Cesc Fábregas o David Silva.

Y en la delantera parecen fijos David Villa en banda izquierda y Lamine Yamal en banda derecha, pero el debate se abre a la hora de elegir entre Fernando Torres y Mikel Oyarzabal.